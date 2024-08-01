Завдяки допомозі Україні: Чехія отримає додаткові танки Leopard 2A4 з Німеччини

Чехія, де схвалені важливі зміни для українських біженців, отримає з Німеччини ще 14 бойових танків Leopard 2A4 та один ремонтно-евакуаційний танк Büffel 3. Це вже друга компенсаційна поставка для Чехії за передачу військової техніки Україні. Перший танк з цієї поставки буде відправлений до Чехії наприкінці цього року, решта бойових танків прибуде до квітня наступного року, а ремонтно-евакуаційна машина — на початку 2026 року. Також розпочато попередні ринкові консультації щодо можливої закупівлі додаткових танків Leopard 2A4. Це продовжує модернізацію чеської танкової армії, повідомляє Міноборони Чехії.

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Заключний документ із серії контрактів на передачу танків підписали генерал-майор Роберт Бєлєни, директор Департаменту логістики Міністерства оборони Чехії та Штефан Івес і Александра Крістеа-Шмід з боку Rheinmetall.

«Модернізація нашої танкової армії триває. Ми замінюємо конструктивно застарілу радянську техніку на нові, сучасні машини, які здатні протистояти ворогу на сучасному театрі воєнних дій. Це важливий крок вперед для наших танкістів. Я також хочу подякувати німецькій стороні за те, що вона змогла оцінити нашу допомогу Україні, яка стикається з жорстокою російською агресією», — сказала міністр оборони Яна Черночова.

Ці поставки є компенсацією за військові матеріали, які Чеська Республіка передає Україні, і це вже друга така поставка, вартість якої становить приблизно 4,5 мільярда чеських крон.

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Чеська Республіка вже отримала 14 бойових танків Leopard 2A4 і один ремонтно-евакуаційний танк Büffel 3 на шасі Leopard 2A4 як подарунок від Німеччини у 2022 і 2023 роках. Ці машини призначені для 73-го танкового батальйону чеської армії.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall отримав замовлення на будівництво заводу в Україні.

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