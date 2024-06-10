Пів мільйона боєприпасів для України: до ініціативи чехів приєднуються інші країни

Чеська Республіка продовжує отримувати заявки від країн, які хочуть приєднатися до її ініціативи щодо боєприпасів. Меморандуми про взаєморозуміння з іншими країнами знаходяться на розгляді. Про це розповіла чеська міністерка оборони Яна Чернохова інтерв'ю České noviny.

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Очікується, що Україна отримає близько пів мільйона боєприпасів до кінця року. Посадовиця сказала, що донорів має бути достатньо на постійній основі. Міністерка оборони сподівається, що ці поставки матимуть вплив на поле бою.

«Ми зробимо все можливе, щоб це було так. Але боєприпаси будуть в руках українців, і це, звичайно, буде залежати від їхньої тактики, від їхнього військового підходу, від того, що вони оберуть. Ми можемо надати їм підтримку просто у вигляді військових матеріалів», — сказала вона.

Останніми тижнями представники НАТО обговорювали, чи дозволити Україні використовувати західну зброю на території росії. На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі минулого тижня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав послаблення обмежень з боку деяких країн. За його словами, враховуючи відкриття під Харковом нового фронту, який пролягає через кордон з росією, не було б сенсу обмежувати Україну в її самообороні, сказав він.

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Яна Чернохова виступає за те, щоб Україна використовувала поставлені військові матеріали на власний розсуд.

«Жодним чином тут немає порушення міжнародного права з боку України, яка, відповідно до міжнародного права, як країна, що зазнала вторгнення, має право захищатися так, як вона вважає за потрібне», — заявила міністерка.

Такою ж є позиція юристів або Міжнародного суду ООН в Гаазі, які вказують на прецеденти з минулого, підкреслила вона.

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Західні країни також останнім часом прагнуть посилити протиповітряну оборону України. За словами Чернохової, Чехія вітає німецьку ініціативу у цій сфері, до якої вона також долучилася.

«Йдеться не лише про надання протиракетних систем, але й про літаки та навчання пілотів на цих літаках. Ми можемо запропонувати країнам навчання на F-16 і на літаках Gripen. Державне підприємство LOM Praha має для цього можливості та неодноразово пропонувало українській стороні», — сказала вона.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український військовий літак вперше застосував зброю по цілі на території росії.

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