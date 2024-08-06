«Молодіжний пастор» Марк Сергеєв після скандальних слів про жінок в армії вирішив зробити паузу у капеланстві

Днями капелан, волонтер і «молодіжний пастор» Марк Сергеєв оскандалився заявами про жінок у ЗСУ. Його слова викликали чимале обурення у суспільстві, а парамедикині, які знаходяться на фронті, де щомиті ризикують життям, або пройшли полон, розкритикували і його розповідь, і його вибачення.

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Тож, Марк Сергеєв був змушений вкотре перепросити за свої слова перед військовослужбовицями. Також він повідомив, що тимчасово припиняє капеланську діяльність у Збройних силах через свої висловлювання про жінок.

Про паузу у службі Марк Сергеєв розповів у черговому ролику на своїй сторінці в Instagram.

«Я зробив помилку і не мав говорити про такі деталі. Я зроблю паузу як капелан, це стовідсотково. Але я залишаюся тут (йдеться про території України. — Авт.). І якщо десь (перебуваю) за кордоном, то це тільки задля України», — заявив чоловік.

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Нагадаємо, у червні 2013 року Міністерство оборони України прийняло текст статуту капеланів. В одному з його положень військові священники, заступаючи на службу у Збройних Силах, беруть на себе обов’язок захищати від дискримінації на основі статі, а також релігійних переконань чи національності. Крім того, капеланам не дозволено розголошувати інформацію, яка стала їм відома під час служіння.

«Ніколи не думав, що мої помилки призведуть до такого обурення в суспільстві. Тому перш за все хочу принести свої вибачення. Пробачте, кожна героїне на фронті, кожен медик, який рятує наших хлопців», — додав він.

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Нагадаємо, під час подкасту, Сергеєв, говорячи про службу жінок у Збройних Силах України, навів як приклад особисту історію бойової медикині, що служить у роті Сил спеціальних операцій, яку побратими «мають всі в постєлі по черзі».

«Уяви просто дівчину, 24 роки, модельної зовнішності, вона медик, вона в роті піхоти пацанів з ССО, які заряджені, качки. Ну, типу, вони її мають всі в постєлі по черзі. Це просто треш, що відбувається. Ну, ось так вони живуть. А потім раз, завагітніла і тайм-аут дала…», — заявив «молодіжний» капелан.

Згодом цей уривок подкасту на YouTube-каналі Metanoia видалили, залишивши лише частину про жінок-капеланок і насилля в полоні.

Також варто зауважити, що попередній ролик, в якому він виправдовував розповідь про медикиню спробою «торкнутися пасторів, людей, церков», було також видалено з його сторінки.

Слова Марка Сергеєва обурили парамедикинь, які перебувають на фронті.

«Госпітальєрка» Софія Янчевська назвала Сергеєва «чепухою» й додала, що те, що він підчистив скандальне відео, не означає, що його немає.

«Цей дов*ойоб має відповідати за свої слова в сторону жінок, що зараз замість нього єб*шать на фронті», — написала вона у своїх Instagram-stories.

Звільнена з російського полону бойова медикиня Катерина «Пташка» Поліщук назвала Марка Сергеєва «цивільним лайном» та «запросила» приєднатись до ЗСУ.

«Хлопчику, чекаємо публічного вибачення і твоєї участі в бойових діях. І всі мої друзі, всі, кого врятували я та інші дівчата на фронті, залюбки «відМають» в постелі тебе.

Цивільне лайно, що відкриває рота в сторону жінок, які замість нього взяли до рук зброю. Дуже зручно назватись капеланом і дозволяти собі такі вислови. Бог, може, і простить, а от ми — ні", — написала вона.

Зрештою Сергєєв опублікував вибачення. До речі, автор подкасту Ярослав Босак також перепросив і наголосив, що уривок був вирваний з цілого контексту, але у жодному разі ніхто не хотів дискредитувати жінок в ЗСУ.

Раніше «ФАКТИ» розповідали подробиці скандалу навколо блогерки Пренткович та її чоловіка-волонтера. Та пояснювали, чому їхні вибачення нещирі.

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