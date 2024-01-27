«Вміють вигадати, перекрутити, додумати»: чому вибачення блогерки Пренткович та її чоловіка-волонтера нещирі

Блогерка-мільйониця з Тернополя Таня Пренткович, яка потрапила у скандал через те, що батько її молодшого сина виїхав як волонтер на… Мальдіви, після тривалого мовчання та блокування негативних коментарів, вирішила таки вибачитись перед своєю чималою аудиторією.

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Спочатку Пренткович виклала сторіз, де намагалася виправдатися за свої відповіді.

«Це була моя перша реакція! Реакція захисту! Імпульсивно та емоційно я захищала кохану людину. Також перепрошую за цю комунікацію», — написала блогерка.

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Але обуреним фоловерам цього було замало. Крім того, у ЗМІ виникли питання до відповідних органів щодо такого «волонтерського» виїзду на Мальдіви через систему «Шлях». Отже, Пренткович змушена була зробити пост на своїй сторінці в Instagram.

Так, 25 січня Пренткович виклала романтичне чорно-біле фото з Гонковським, де вони крокують під дощем, прикриваючись парасолею, і текст, у якому вона нібито визнає свої помилки. При цьому блогерка продовжує наполягати, що це сталося саме через «зміщення дати подій у Варшаві».

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«У житті є імпульсивні та необдумані рішення. Коли в нас, через зміщення дати події у Варшаві, зʼявилась можливість провести тиждень разом з дітьми й сімʼєю, ми нею скористалися… На жаль, ми не усвідомлювали наслідків цих дій… Нам дуже прикро, що наш вчинок змусив думати погано про волонтерів та бізнеси, які постійно роблять багато для допомоги країні та за необхідності виїжджають за кордон! Наш вчинок — це лише наша відповідальність, і ми ні в якому разі не бажали комусь нашкодити», — написала Таня.

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Під цим її постом фоловери залишили чимало коментарів. Здебільшого аудиторія блогерки не розуміє, чому вона збрехала, блокувала коментарі та відмовчувалася.

«Та ні, фото з дітьми і розповіді, як то тяжко самій, то час був. Навіть якщо несподівано, то відео зі здивуванням і часом, проведеним разом хоч декілька днів, також не було. Мільйон сторіс було, а на одне з чоловіком не було. Вони добре знали, як буде виглядати і що це незаконно, тому все було приховано», — написала користувачка Оля Вірченко.

«З літніми речами? В Польщу? Взимку? Таню, ви за ідіотів нас вважаєте?» — написала користувачка. А інша додала, що в таких самих речах Гонковський є на фото за 2023 рік.

Але найбільше вподобань зібрав коментар, в якому написано, що саме армія дає змогу багатьом українцям вести звичний спосіб життя.

«І ще одне! ВИ не допомагаєте ЗСУ… А ЗСУ допомагає Вам. Запам’ятай собі це, Таню», — написала бойова медикиня у декреті Вікторія Садковська.

Блогерка з мільйонною аудиторією Олена Мандзюк, яка першою критично висловилася про відпочинок Пренткович і Гонковського, також не вірить у щирість вибачення. Вона виклала відповідь Гонковського, яку той надав до своїх пояснень, як він опинився на Мальдівах, у той час, коли Тетяна з друзями видаляли коментарі та блокували обурених читачів.

«Я не буду вам відповідати, тому що ви точно використаєте це у своєму контенті… Але просто скажу, що наші ЗМІ та телеграм-канали дуже влучно вміють вигадати, перекрутити, додумати будь-яку інформацію», — написав Гонковський блогерці Мандзюк щодо свого відпочинку на елітному екзотичному курорті під час війни.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва влучно прокоментувала спроби блогерки та її хлопця виправдати свій кричущий відпочинок податками та донатами.

«На тему маніпуляцій нашого бакпосєву із тіктоку та інсти. Коли за руку ловлять корупціонера, псевдохудожницю чи інстаблогерицю, яка випадково поїхала з масіком-«волонтером» відпочивати на Мальдіви в високий сезон — можна часто почути: «а що таке, я плачу податки». Мовляв, ЗСУ гарно живуть з моїх грошей — можу собі дозволити бути павіаном. Сквіртонути на всіх з мальдівського бунгало.

Давайте розберемось.

Платити податки — це не досягнення, не щось таке унікальне. Це норма сучасної цивілізації і звична справа для кожної людини. Несплата податків у світі вважається не ок. І є тяжким злочином… Просто сказати «я плачу податки для ЗСУ і можу творити фігню» — не вийде… Нормально платити податки для армії своєї країни. Не нормально — вважати, що якщо ти це робиш, то можеш накласти купку на голови іншим…" — написала журналістка на своїй сторінці у Facebook.

А фотографи Влада та Костянтин Ліберови виклали на своїй сторінці фотографію Влади у спальнику та поставили позначку «Мальдіви». Стендап-комік Антон Тимошенко пожартував, що «треба жити так, щоби поїздка на Мальдіви могла бути для вас імпульсивною і необдуманою», а актор і сценарист Женя Янович обурився в сторіз: «Дуже імпульсивно планували, дуже імпульсивно 18 годин їхали в Польщу. Потім імпульсу вистачило ще на два перельоти й тиждень сцяння в очі людям…»

Лейтенант Сил оборони, заступник керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи цей скандал, наголосив, що законність чи незаконність виїзду людини — це питання компетентних органів. І ця історія має суттєвий негативний інформаційний вплив.

«Лідери думок, блогери з великою аудиторією є прикладом. І зараз від них очікується особлива відповідальність, а не відмежовування від реальності. Не може існувати світ, в якому війна десь далеко, а ми живемо власним життям. Щоб виграти війну, цією реальністю мають жити всі, особливо популярні блогери, які повинні бути прикладом для інших. Війна — це не тільки військові, а й усе суспільство. Тільки так переможемо!» — наголосив військовий.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Мальдивах під час війни також відпочивав Петро Заставний, син колишнього мера міста Тернопіль, а пізніше народного депутата дев’ятого скликання Романа Заставного.

А кум Зеленського Олександр Пікалов з «Кварталу 95» втрапив у скандал через «службу» у Нацгвардії.

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