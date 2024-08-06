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Україна

Два літаки F-16 передали для дуже специфічної ролі — ЗМІ

20:45 10 серпня 2024
F-16

Донорами F-16 для України є Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія, а США дистанціювалось від передачі літаків. Але щодо участі США є нюанс. Мова про те, що на офіційному відео з ними фахівці помітили доволі цікаву деталь на двох F-16, які стояли за спиною Володимира Зеленського, пише Defence Express.

Увагу західних фахівців привернули увагу антени системи свій-чужий, які знаходяться перед кабіною пілота. Дана гостра форма антен використовувалась у перших F-16A, а наявність пошукового прожектора з правого боку дозволяє ідентифікувати цей літак, як F-16A ADF.

«Це спеціальна модифікація винищувача для протиповітряної оборони, вона передавалась до американської нацгвардії. Другий літак на „статичній експозиції“ також має аналогічну форму антен, але немає пошукового прожектора», — йдеться у статті.

Також винищувачі не мають автоматичних 20-мм гармат, технічних написів тощо. Тому ці, як мінімум два F-16, були передані США у ролі хибних цілей. Саме тому їх демонстрація під час урочистостей взагалі не несла жодного ризику для справжніх винищувачів.

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«Використання фюзеляжів F-16 у ролі хибних цілей дійсно максимально ефективне рішення, бо відмінність від справжніх настільки незначна, що для ідентифікації знадобиться підходити впритул».

Раніше повідомлялося, що росія планує порушити в Раді Безпеки ООН тему постачання західних літаків F-16 в Україну.

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