Винищувачі F-16 вже були задіяні у повітряному захисті в Україні — ЗМІ

F-16 виконали свої перші бойові завдання на після довгоочікуваного прибуття винищувачів в Україну. Як стверджує The Telegraph, сучасні військові літаки використовувалися лише в якості елементу «протиповітряної оборони».

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У повідомленні агентства Bloomberg вперше з'явилася інформація про те, що до Києва було доставлено невелику, але неуточнену кількість F-16. Незабаром після цього в соціальних мережах та українських ЗМІ з'явилося фото нібито F-16 у небі над Україною. Загалом країна очікує отримати 79 винищувачів F-16 з Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів.

Міжнародна коаліція на підтримку поставок і навчання українських пілотів, до якої також входять США і Великобританія, пообіцяла, що перші літаки піднімуться в повітря до кінця липня. Цей термін був дотриманий.

У липні минулого року Джо Байден підписав угоду про передачу Україні винищувачів F-16.

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Західні авіаційні експерти застерігають, що військові літаки не стануть для українців «срібною кулею», яка переможе у війні. Передбачається, що літаки будуть обмежені роллю протиповітряної оборони через загрозу, яку становлять російські зенітно-ракетні комплекси, розташовані ближче до лінії фронту.

Новина про прибуття F-16 з'явилася після того, як росія запустила проти України одну з найбільших з початку повномасштабного вторгнення серію безпілотних літальних апаратів.

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Українські сили перехопили 89 безпілотників і одну ракету. Більшість російських боєприпасів були націлені на Київ, і Сергій Попко, голова столичної адміністрації, назвав це «однією з наймасовіших атак безпілотників на Україну за весь час війни».

Жоден з безпілотників не досягнув своєї кінцевої мети.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що означає для України провал літнього наступу росії.

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