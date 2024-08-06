Динька по 35 грн і полуниця по 180: городниця Любов розповіла, за якою ціною продає свою продукцію на базарі

Городниця Любов Поляєва, яка в червні розповідала про сорти полуниці, що везла на продаж, завершує сезон також поїздкою на базар.

Про це вона розповіла в одному з відео на своєму YouTube-каналі.

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«Всім привіт! Сьогодні ми на базарі, але дуже недовго — швидко розпродуємося, оскільки вдома дуже багато справ», — звертається фермерка до підписників.

При цьому вона показує, з чим приїхала на ринок. В неї пізні чорні «кавуняки» сортів «Лоріан» та «Карестан» за ціною 15 грн/кг, диньки за ціною 35 грн/кг, полуниця (120 та 180 грн/кг), ожина по 50 грн/кг, солодкий перець за ціною від 30 до 55 грн/кг.

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На базарі Любов веде активно розмови з покупцями, нахвалюючи свій товар та відповідаючи на «придирки» тих, хто приходить зіпсувати настрій продавцям.

На сьому годину ранку на прилавку залишився один кілограм полуниці та потрухи інших фруктів. А о 7.50 — один кавун, три дині й гіркий перець. Певно, день був вдалим для Любові.

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Після базару городники розвозять по дворах продукцію на замовлення й отримують від вдячних клієнтів подарунок.

«Всім вам миру, добра і всього найкращого і хай все буде Україна», — звертається фермерка до підписників і радісно констатує, що зможе після обіду відпочити, оскільки в неї «не буде поливу».

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Дійсно, робота на землі вимагає постійної праці і уваги. У фермерів немає «офіційних вихідних» чи свят — це все вони зможуть дозволити собі тільки з завершенням літнього сезону.

Раніше «ФАКТИ» писали, як чорноволоса фермерка-красуня веде боротьбу зі шкідниками на городі, а аграрій Валерій отримує задоволення від вирощування томатів, які на смак солодші за полуницю.

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