Помідори, які солодші за полуницю: аграрій з Київщини розповів про незвичайний сорт томатів

Український блогер Валерій Кузюбердін любить ділитися з колегами секретами вирощування городини та фруктів, а також розповідає про незвичайні рослини, які він вирощує у себе на ділянці та в теплиці.

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В одному з випусків свого YouTube-каналу Валерій розповів про сорт томатів: якщо заплющити очі і скуштувати їх на смак, то не відразу і здогадаєшся, що з'їв не полуницю, а помідор!

«Смачнй й солодкий томат — такого ми ще не вирощували! Томат, який за смаком скоріше нагадує полуницю, ніж томат!» — ділиться аграрій своїми враженнями.

Коротенький огляд томату Star Gold під час плодоношення!" — анонсував він розповідь на своєму каналі.

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«Ми в своїй невеличкій теплиці вирощуємо декілька різних сортів та гібридів високорослих томатів; всі вони різні по смакових якостях, по кольору, по формі та по врожайності. При цьому всі вони по-своєму цікаві», — розповідає пан Кузюбердін.

При цьому він визнає, що не зовсім правильно у своїх відеооглядах обходив останній рядок теплиці, на якому ростуть томати черрі — всього п'ять рослинок, з яких три — сорт «Черрі Сакура».

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Помідори цього сорту солодкі — навіть солодкокислі — але при цьому дають щедрий врожай.

За словами Валерія, на кущах майже не залишилось томатів, оскільки вони дозрівають рано.

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Також аграрій переходить до ще одного незвичайного томату — черрі Star Gold.

Це високорослий томат має потужні кущі. Самі плоди невеликі й нагадують полуницю не тільки за розміром, а й на смак.

Коли томати тільки починають дозрівати, то весь кущ обліплений помідорами.

«Такого солодкого томату ми ще не зустрічали. Він має цукрово-кислотний індекс. Я впевнений що томат Star Gold буде на першому місці у любителів помідорів», — резюмує аграрій.

Цей томат можна вирощувати не тільки у теплиці, а й у відкритому ґрунті.

Нагадаємо, раніше Валерій Кузюбердін поділився правилами викопування озимого часнику.

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