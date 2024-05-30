«Мармелада» вродилась дуже солодкою: городниця розповіла, яку полуницю продавала сьогодні на базарі

В той час як автори Youtube-каналу «Дім та присадибна ділянка» займаються пасинкуванням помідорів, а аграрій з-під Києва Валерій провів перше підживлення низькорослих томатів, блогерка з ще одного регіону України Любов Поляєва вчора зібрала врожай полуниці і сьогодні вивозила її на базар.

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«Збираємось на базар, назбирали десь 75 кг, — розповідає вона. Також нарвали черешню, — дуже смачна і солодка», — зазначила агроблогерка у відео.

При цьому Любов веде заочну дискусію з тими, хто заявляв, що сорт «Азія» не дуже смачний, пояснивши, що смак залежить від того, чи змогли фермери знайти для ягоди правильне місце. а також дбайливо доглядати її — в такому випадку все буде добре.

«Яка ж вона солодка! Просто смачнюща», — коментує хазяйка.

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Також вона демонструє полуницю сорту «Апріка».

Крім цього, в ящиках знаходиться полуниця сорту «Мармелада». Вона в цьому році не дуже крупна, тому що погода була несприятливою. Але «ягодка достойна».

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На ящиках з полуницею видно на жовтих ярликах ціну за кілограм, тому ті, хто цікавиться цим питанням, можуть порівняти їх з цінами у своєму регіоні.

Далі Любов показує всі сорти у ящиках, даючи деяким з них коротку характеристику.

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Отже, в ящиках готові до продажу полуниці таких сортів:

«Лія цукрова» (як курині яйця);

«Вайбрант» (темна, аж чорна. Її дуже багато, і дуже часто вона починає квіткувати і давати урожай восени);

«Дивна»;

«Джолі»;

«Лорд» (вже починає втрачати блиск", тому що ягода дуже м'яка;

«Клері (блискуча гарненька ягідка, і дуже солодка, але не буває дуже крупною»;

«Сандра»; а також «Русанівка» «Хоней» «Купчиха» та «Сирія».

Полуниці поки що назбирали не надто багато, так як наступний день — не базарний. Любов буде на базарі сама, а її чоловік завезе ягоду у два двори, звідки фермерам поступило замовлення на полуницю. Аграрії збираються швиденько спродати врожай і повернутись додому, так як у їхній місцевості насувається жара. Тому в теплицях потрібно вирвати всю полуницю-другорічку і готувати бугри під нову.

Також блогерка показала свою малину — на ній напередодні вона зробила прополку, щоб був доступ сонечка і повітря — так малинка не буде хворіти.

Крім того, Любов Поляєва розповіла, що обробила малину біопрепаратами, так як скоро малинка почне плодоносити, і може почати хворіти на сіру гниль у випадку дощів. Для обробки пані Поляєва викоримтовувала препарати «Світч» і «Сезар». Останній препарат можна приміняти за 24 години до збору врожаю, так як він не шкодить ні людям, ні бджілкам. Також проти хвороб малини пані Любов приміняє йодоцид.

Завершила огородниця свій відеорепортаж на оптимістичний ноті, побажавши всім миру, добра, і щоб «все було Україна».

Нагадаємо, що бажати колегам і всім українцям добра — гарна традиція дачників-городників, які діляться з колегами напрацюваннями у вирощуванні багатьох культур.

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