«Росіяни стверджують, що захопили Нью-Йорк»: що кажуть аналітики щодо ситуації в Донецькій області

На сході окупаційні війська поступово просуваються вперед. Нещодавно у мережу виклали кадри, як російський солдат вивішує прапор росії на даху будівлі у селищі Нью-Йорк Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

Моніторинговий канал DeepState зазначав, що це будівля спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38 у північно-західній частині селища, не виключаючи його втрати у найближчій перспективі. Втім, російські пропагандисти вже заявляють про повну окупацію населеного пункту.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті не підтверджують повну окупацію росіянами Нью-Йорка, посилаючись на відсутність геолокаційних кадрів. Проте наголошують, що кадри з прапором свідчать про просування окупаційної армії углиб населеного пункту.

РЕКЛАМА

До речі, і ворожий прапор, і «об'єкт, який його чіпляв», були знищені українським екіпажем FPV. Про це повідомив військовослужбовець Олександр Погребиський.

РЕКЛАМА

Аналітики Інституту вивчення війни додають, що росіяни часто видають бажане за дійсне, заявляючи про захоплення того чи іншого населеного пункту, перебільшуючи успіхи своєї армії на полі бою в Україні. Подібну заяву про захоплення Рижівки на Сумщині полком «Ахмат-Чечня» озвучував Рамзан Кадиров. Цю інформацію спростовувала місцева влада. Населений пункт розташовується всього за два кілометри від кордону з росією і з 2022 року є «сірою зоною», куди регулярно заходять ворожі ДРГ.

Фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

151

Читайте нас у Facebook