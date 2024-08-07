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«Росіяни стверджують, що захопили Нью-Йорк»: що кажуть аналітики щодо ситуації в Донецькій області

9:36 7 серпня 2024
Нью Йорк

На сході окупаційні війська поступово просуваються вперед. Нещодавно у мережу виклали кадри, як російський солдат вивішує прапор росії на даху будівлі у селищі Нью-Йорк Донецької області.

Моніторинговий канал DeepState зазначав, що це будівля спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38 у північно-західній частині селища, не виключаючи його втрати у найближчій перспективі. Втім, російські пропагандисти вже заявляють про повну окупацію населеного пункту.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті не підтверджують повну окупацію росіянами Нью-Йорка, посилаючись на відсутність геолокаційних кадрів. Проте наголошують, що кадри з прапором свідчать про просування окупаційної армії углиб населеного пункту.

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До речі, і ворожий прапор, і «об'єкт, який його чіпляв», були знищені українським екіпажем FPV. Про це повідомив військовослужбовець Олександр Погребиський.

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Аналітики Інституту вивчення війни додають, що росіяни часто видають бажане за дійсне, заявляючи про захоплення того чи іншого населеного пункту, перебільшуючи успіхи своєї армії на полі бою в Україні. Подібну заяву про захоплення Рижівки на Сумщині полком «Ахмат-Чечня» озвучував Рамзан Кадиров. Цю інформацію спростовувала місцева влада. Населений пункт розташовується всього за два кілометри від кордону з росією і з 2022 року є «сірою зоною», куди регулярно заходять ворожі ДРГ.

Фото з відкритих джерел

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