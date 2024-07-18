Україна намагається стримувати російський наступ по всьому фронту: ЗМІ проаналізували, чи готова вона до перемовин

Російські війська захопили Урожайне, південне село, відвойоване Україною минулого літа, що стало останнім у низці повільних, але впевнених просувань росіян, які зводять нанівець важко здобуті українські перемоги, пише The New York Times. На сході московські війська також просуваються. Вони вийшли на околиці Часового Яру, українського опорного пункту в регіоні, та наближаються до ключового українського маршруту постачання.

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Україна сподівається, що зброя та боєприпаси, нещодавно надані західними союзниками, допоможуть їй стримати російські сили. Це вже сталося на північному сході, де посилена українська оборона змогла зупинити російський наступ, який загрожував Харкову.

Минулого тижня американські офіційні особи заявили, що росія навряд чи отримає значні територіальні здобутки в найближчі місяці. У той час, як війна наближається до позначки у два з половиною роки, Україна реалізує план припинення бойових дій шляхом переговорів. Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче провести другий міжнародний мирний саміт пізніше цього року і що російські офіційні особи повинні бути присутніми на ньому. На попередній саміт, який відбувся минулого місяця у Швейцарії, москву не запросили.

«Російські війська «окупували Урожайне», — заявили у DeepState назвавши цю втрату «крахом оборони».

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Пасі Паройнен з Black Bird Group, фінської організації, яка аналізує знімки з поля бою в Україні, також підтвердив цю втрату.

Урожайне було одним з небагатьох південних сіл, які Україна звільнила минулого літа, що стало рідкісним успіхом у загальному невдалому контрнаступі. Але ці успіхи зараз повільно зводяться нанівець наступаючими російськими військами. У травні росія відвоювала більшу частину Роботиного, яке українські війська відбили у серпні минулого року.

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«Звісно, прикро бачити, що здобутки минулого літа повільно повертаються під контроль росії, — сказав Паройнен. — Доки росія триматиме ініціативу у своїх руках, цей повільний відступ триватиме».

«Київ утримував Урожайне майже рік після його звільнення, попри інтенсивні російські бомбардування в останні місяці з використанням планерних бомб, важкої артилерії та потужних ракет», — заявив Паройнен.

Ще кілька днів тому карти поля бою показували, що більша частина Урожайного залишалася під українським контролем. Те, що воно перейшло під контроль російських військ за такий короткий проміжок часу, свідчить про те, що українські війська могли раптово відступити з села, яке зараз лежить у руїнах.

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Якщо російські війська вийдуть до важливої дороги, військові операції України на сході Донецької області будуть серйозно ускладнені. Міста, які пов'язані дорогою та ключові для оборони регіону, доведеться забезпечувати альтернативними, менш практичними маршрутами.

Зокрема, перекриття дороги призвело б до подальшої ізоляції міста Часів Яр, розташованого на вершині пагорба.

Втім, ситуація для України не така вже й похмура. Її військам наразі вдалося зупинити російські атаки під Харковом, де наприкінці квітня москва відкрила новий фронт і мала найбільші територіальні здобутки за останній рік.

Російські війська прорвалися через кордон на північ і схід від міста та швидко захопили населені пункти в районах, які погано захищалися. Українська армія перекинула елітні бригади й повільно відступила на більш укріплені позиції — стратегія, яка, за словами експертів, врешті-решт допомогла зупинити російський наступ.

Американська зброя та боєприпаси, що надійшли до України, також допомогли українській армії протистояти російським наступам, як і дозвіл США завдавати ударів по російських військових об'єктах через кордон.

Раніше ізраїльський військовий експерт Давид Шарп заявив, що дозвіл бити американською зброєю по рф не означає, що росіяни перестануть наступати.

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