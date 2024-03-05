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Прості лайфхаки: позбуваємося запаху у холодильнику

21:31 6 березня 2024
Миття холодильника

Зіпсовані продукти, пліснява або конденсат — існують різні причини неприємного запаху в холодильнику. У будь-якому випадку важливо позбутися запаху. Навіть прості домашні засоби можуть допомогти, якщо у вашому холодильнику смердить, пише My homebook.

Найкраще спочатку повністю вимити та вичистити холодильник і пошукати зіпсовані продукти. Як тільки ви їх знайдете — негайно утилізуйте. Потім видаліть бруд, залишки їжі та надлишки води з полиць і відділень. Якщо ви все ще відчуваєте дивний запах, холодильник потрібно почистити більш ретельно.

Після того, як ви спорожнили холодильник, зніміть усі інші частини, які не є постійно інтегрованими в шафу (полиці, шухляди тощо). Потім відключіть холодильник від мережі і дайте йому розморозитися.

Потім протріть поверхні шафи оцтово-водяним розчином. Цей розчин бореться з мікробами та бактеріями, а також нейтралізує неприємні запахи. Повторіть той самий процес з деталями, які ви вийняли з холодильника. Важливо також ретельно вимити дренажний канал, оскільки саме там знаходиться найбільше мікробів. Він розташований на задній стінці холодильника.

Якщо є можливість, витягніть зливний лоток, щоб видалити рідину, яка в ньому зібралася. Ви також можете ретельно вимити чашу. Нарешті, вологою ганчіркою очистіть гумовий ущільнювач на дверцятах холодильника. Використовуйте м'який очищувач, який не впливає на гуму.

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Читайте також: Не «економія»: чому деякі господині кладуть в холодильник використаний чайний пакетик

Якщо ви просто не помітили зіпсований продукт, і холодильник почав пахнути, ці п'ять домашніх засобів можуть нейтралізувати неприємний запах:

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  1. Просто поставте чашку кавового порошку в холодильник.
  2. Насипте 50 грамів соди в чашку або миску і поставте її в холодильник. Також можна використовувати розпушувач для тіста.
  3. Оцет також діє як нейтралізатор запаху, якщо помістити його в миску в холодильнику. Однак оцет має сильний власний запах, який не варто недооцінювати.
  4. Лимон має більш приємний запах. Розріжте його навпіл і покладіть в холодильник.
  5. Сіль — як домашній засіб допомагає проти неприємних запахів у холодильнику. Просто помістіть невелику миску з сіллю всередину. Час від часу сіль слід замінювати.

Раніше повідомлялося, навіщо досвідчені домогосподарки «зберігають» у холодильнику рулон туалетного паперу.

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