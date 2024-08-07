«Сонечко, будь щаслива»: Олена Мозгова підтримала камінг-аут 30-річної доньки

Українська продюсерка Олена Мозгова вперше прокоментувала камінг-аут своєї 30-річної доньки.

Олена підтримала доньку та побажала їй щастя. Теплі слова вона лишила під новим дописовм Зої Мозгової в Instagram, в якому дівчина розмірковувала про реакцію суспільства на своє зізнання.

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«Щаслива відчувати і бачити що багато українців транслюють зсередини світло і емпатію, та розділяють загальносвітові цінності, де основою життя є рівність та взаємоповага до вибору один одного», — написала Зоя Мозгова. Вона зізналась, що бути собою і відкрито любити того, кого хочеш, і робити так, як вважаєш за потрібне, поки що, на жаль, в Україні досить важко, а в деяких випадках неможливо.

Олена Мозгова прокоментувала цей допис доньки: «Сонечко, будь щаслива! Не звертай уваги на хейтерів. Вони нечесні люди з відсутністю славного цікавого, свідомого і наповненого життя… тому і лізуть в інше. Люблю тебе! І завжди поруч».

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Камінг-аут доньки Олени Мозгової вже викликав широкий резонанс у суспільстві, і багато відомих особистостей висловили свою підтримку та розуміння. Також раніше зізнання Зої Мозгової прокоментував ексчоловік Олени Мозгової Олександр Пономарьов.

Фото зі сторінки Зої Мозгової у соцмережах

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