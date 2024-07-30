«Займайтесь коханням, а не війною»: як фоловери відреагували на камінг-аут доньки Олени Мозгової

Старша донька української музичної продюсерки Олени Мозгової, яка жорстко прокоментувала зраду співачки Таісії Повалій, та падчерка співака Олександра Пономарьова, Зоя Мозгова публічно зізналася в коханні своїй партнерці. 30-річна жінка каже, що їй було складно наважитися на публічний камінг-аут, утім, вона рада, що зробила це.

ВІДЕО ДНЯ

В своєму блозі в Instagram Зоя Мозгова поділилася відео, на якому цілує свою обраницю під час їхньої романтичної подорожі Швейцарією. У підписі до відео Зоя висловила вдячність партнерці за підтримку та відчуття дому.

«Я відчуваю внутрішній відкритий простір, щоб поділитися великою радістю життя та здійснити камінг-аут. Моє серце наповнене коханням, дякую тобі за цей рік і відчуття дому всередині. За чудове життя, нашу родину, допомогу і підтримку в найважливішій подорожі життя у внутрішній світ. Це може здатися банальним, але інколи найпростіші речі, як-от відкритися та поділитися тим, що всередині, спочатку є найважчими, але потім стають найпрекраснішими. Рухайтеся до своїх страхів; тільки там, глибоко всередині, криється істина та спокій. І, звісно, щасливого прайду всім! Займайтеся коханням, а не війною!» — написала Зоя Мозгова.

В коментарях під дописом Зою Мозгову вітали зі сміливістю і зичили щастя. Але одна з фоловерів написала: «На орієнтацію мені байдуже. Але зачепила фраза „займайтеся коханням, а не війною“. Серйозно? Так ніби в нас є вибір: зайнятися коханням чи війною. Якщо наші воїни будуть займатися лише коханням, нас просто знищать і наша держава перестане існувати!»

РЕКЛАМА

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» голова об’єднання «Українські ЛГБТ-військові» Віктор Пилипенко заявив: «Оборонці України бувають і геями, тому сприйміть нас такими, якими ми є».

РЕКЛАМА

64

Читайте нас у Facebook