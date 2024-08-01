«Не дуже комфортна ситуація»: Олександр Пономарьов зреагував на камінг-аут своєї падчерки

Донька відомої української продюсерки Олени Мозгової 30-річна Зоя Мозгова здійснила камінг-аут. На своїй сторінці у соціальній мережі вона повідомила, що перебуває у стосунках з дівчиною на імʼя Юлія. Відомо, що її кохана працює у Німеччині сео-спеціалістом та виховує пʼятирічних доньок-близнючок.

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«Моє серце наповнене коханням, дякую тобі за цей рік і відчуття дому всередині, — написала Зоя, виклавши відео з поцілунком. — Рухайтеся до своїх страхів, тільки там, глибоко всередині, криється істина та спокій. Займайтеся коханням, а не війною!»

Саме остання фраза образила підписників, які поділилися цим у коментарях.

«На орієнтацію мені байдуже, — написали у відповідь. — Але зачепила фраза „займайтеся коханням, а не війною“. Серйозно? Так, ніби в нас є вибір: зайнятися коханням, чи війною. Якщо наші воїни будуть займатися лише коханням, нас просто знищать і наша держава перестане існувати!»

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Олена Мозгова поки ніяк не коментує зізнання своєї старшої доньки. А от колишній чоловік Олени, співак Олександр Пономарьов, зреагував на новину від своєї падчерки.

— Мені не дуже хочеться коментувати, — сказав співак проєкту ЖВЛ. — Це не дуже комфортна для мене ситуація. Кожний обирає свій шлях і у кожного своя дорога.

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Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» голова об’єднання «Українські ЛГБТ-військові» Віктор Пилипенко заявив: «Оборонці України бувають і геями, тому сприйміть нас такими, якими ми є».

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