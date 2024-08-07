В Одесі спіймали агента росіян, який спалив автомобіль військових на Осокорках у Києві (фото)

В Одесі, де нещодавно нейтралізували групу молодиків, які на замовлення фсб вчинили серію підпалів авто Сил оборони, правоохоронці затримали місцевого мешканця, який у Дарницькому районі Києва підпалив Volkswagen Transporter з символікою ЗСУ.

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Як повідомляють в Київській міській прокуратурі, наразі одеситу повідомили про підозру.

Фото прокуратури

Встановлено, що 29 липня 2024 року він приїхав до столиці та орендував подобово квартиру на масиві Осокорки. У цьому ж районі він придбав легкозаймисту речовину.

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Фото прокоуратури

Вночі він одягнув на себе темний одяг та о 3 годині пішов у двір сусіднього будинку, де був припаркований автомобіль Volkswagen Transporter зі знаками належності до Збройних Сил України.

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Фото - скраншот

Підозрюваний підпалив машину та зняв це на відео, яке потім надіслав замовнику, а ранком він повернувся назад до Одеси.

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Фото - скріншот

Правоохоронці опрацювали записи камер відеоспостереження в будинках навколо місця події та згодом встановили особу підозрюваного, якого затримали вже наступного дня в Одесі.



«32-річному мешканцю м. Одеси повідомлено про підозру у перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України в особливий період шляхом підпалу автомобіля військовослужбовця (ч. 1 ст. 114−1 КК України). Йому також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлено, що замовлення на підпал автомобіля з символікою ЗСУ чоловік отримав у месенджері «Телеграм», — повідомили в прокуратурі та додали, що підозрюваний перевіряється причетність до підпалу ще 6 автомобілів у Дніпрі та Одесі.

Нагадаємо, що до 8 років ув'язнення суд у Києві засудив чоловіка, який з вересня 2022 року по серпень 2023 року на території Лісового масиву підпалив 10 автомобілів, а ще 3 — пошкодив. 36-річний чоловік діяв за власною ініціативою, керуючись неприязню до військовослужбовців та усіх, хто захищає Україну чи допомагає армії.

Фото прокуратури

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