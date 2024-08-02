Знищив 10 «військових» автівок: у Києві винесли вирок палію-аматору

У Києві винесли вирок серійному палію автомобілів які використовувались військовослужбовцями ЗСУ чи мали символіку збройних формувань. Для цього він використовував саморобні запальні пристрої із таймером.

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Згідно з матеріалами справи, за період з вересня 2022 року 2022 року по серпень 2023 року на території Лісового масиву у столиці 36-річний чоловік підпалив 10 автомобілів, а ще 3 — пошкодив. У прокуратурі говорять, що машини для підпалу зловмисник визначав сам, катаючись на велосипеді. Діяв за власною ініціативою, керуючись неприязню до військовослужбовців та усіх, хто захищає Україну чи допомагає армії.

Результат підпалу автівки

Киянин ніде не працював, жив з батьками і багато часу проводив в мережі Інтернет.

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Під час останньої спроби підкласти запальну суміш на колесо автомобіля його затримали. З собою у нього був ще один саморобний пристрій для підпалу автомобіля.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури 36-річного чоловіка визнано винним в знищенні автомобілів шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

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Йому призначено покарання — 8 років позбавлення волі і наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, що в більшості випадків спалювання автівок учасників Сил оборони України здійснюється за вказівкою російських спецслужб, яку отримують ласі до легкого заробітку українці.

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