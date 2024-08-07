У росії шахістка-чемпіонка отруїла суперницю: момент злочину потрапив на відео

На чемпіонаті Дагестану (росія) з шахів ледь не сталася трагедія. Одна з учасниць, 40-річна Аміна Абакарова розлила ртуть на дошці суперниці Умайганат Османової, з якою вона мала конфлікт, повідомляє Telegram-канал Mash. Раніше легендарна шахістка вирішила відсудити мільйони доларів у творців серіалу «Хід королеви».

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На записі з відеокамери видно, як за 20 хвилин до старту змагань дівчина підходить до другого столика та розливає на нього рідину. За попередньою версією експертів, це була ртуть. Раніше учасниця цікавилася, чи працюють у залі камери: їй відповіли, що ні. Насправді вони працювали.

Після старту турніру жертві стало погано, у неї запаморочилося в голові — дівчині викликали «швидку». Далі організатори переглянули записи камер, зупинили турнір та вивели всіх учасників на вулицю. Злочинницю, яка виявилася чемпіонкою Північно-Кавказького федерального округу, затримали на місці.

Абакарова заявила, що це було імпульсивне рішення, пов'язане з особистою неприязню і ніякого стосунку до шахів і турніру не має. Мовляв, Умайганат говорила за спиною Аміни гидоти про неї саму та її родичів. Нашкодити опонентці вона не хотіла, лише налякати. Тим паче, що Абакарова й сама грала в цій залі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного шахіста Анатолія Карпова знайдено непритомним і з важкими травмами біля держдуми росії.

Фото з соцмереж

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