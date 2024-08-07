«Важливо, щоб наші діти це бачили»: несподіване зізнання Вікторії Бекхем про її чоловіка Девіда

Девід і Вікторія Бекхеми нещодавно відсвяткували 25-ту річницю свого весілля. Навіть через чверть століття ця зіркова пара все ще сильна, а шанувальники стежать за кожним їхнім кроком.

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Вікторія дала інтерв'ю австралійському Vogue. Колишня Spice Girl розкрила виданню інтимні подробиці свого шлюбу з Девідом, колишнім зірковим півзахисником «Манчестер Юнайтед» і «Реала». Подружжя Бекхемів продовжує дарувати одне одному моменти «вщипни мене», як називає їх Вікторія, і їхній тривалий шлюб залишив у співачки та й в інших відчуття, що їм дуже пощастило, пише marca.com.

У розмові з Vogue Australia 50-річна Вікторія розповіла, що її любов до чоловіка анітрохи не зменшилася з моменту їхнього одруження у 1999 році. Вона вважає, що їхні стосунки глибші, ніж будь-коли, з гумором і обожнюванням.

«Я маю чоловіка, якого все ще дуже сильно кохаю, можливо, навіть більше, ніж тоді, коли ми вперше зустрілися», — сказала Вікторія.

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У Бекхемів четверо спільних дітей віком від 13 років (дочка Харпер) до 25 років (Бруклін), і Вікторія вважає, що для дітей, серед яких 21-річний Ромео і 19-річний Круз, важливо бачити, що їхні батьки випромінюють силу й любов один до одного навіть після двох з половиною десятиліть шлюбу.

«Я сказала (Девіду) вчора ввечері — і дітям, що дуже люблю вашого тата, я підтримую його й продовжую хотіти, щоб він був найкращою версією себе, і він робить це для мене, — продовжила вона. — Дуже важливо, щоб діти це бачили».

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Бекхеми залишаються винятком з погляду шлюбів знаменитостей, і це є позитивним доказом того, що такі пари можуть процвітати протягом тривалого часу. Тільки час покаже, що чекає на Девіда й Вікторію далі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що зірка Голлівуду Ніколь Кідман розкрила Вікторії Бекхем секрет міцного шлюбу.

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