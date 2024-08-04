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Ніколь Кідман розкрила Вікторії Бекхем секрет міцного шлюбу

22:01 6 серпня 2024
Кіколь Кідман

Зірка Голлівуду Ніколь Кідман, яка викликала фурор фото у спідній білизні, і Вікторія Бекхем можуть знайти спільну мову, коли йдеться про проблеми материнства та шлюбу. У відвертому інтерв'ю Vogue 57-річна Кідман поділилася з колишньою учасницею гурту Spice Girl, що їй та її чоловікові, 56-річному Кіту Урбану, важко поєднувати сімейне життя з громадською діяльністю — так само, як і 50-річній Бекхем з її чоловіком, 49-річним Девідом Бекхемом, пише видання The News.

— Ми так багато вкладали в сім'ю, що наше соціальне життя не існувало. А тепер нам потрібно заводити нових друзів, більше виходити з дому, говорити «так», — розмірковує Кідман.

Вона також визнала, що виховання дітей часто означає жертвувати власною соціальною активністю:

— Коли ти виховуєш дітей, ти кажеш: «Я не можу піти на це», або ти хворієш і скасовуєш зустріч, або ти мусиш працювати. І єдине, що відпадає — це прогулянки і створення нових груп друзів.

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Обидві жінки також обговорили, що є фундаментом їхніх тривалих шлюбів.

Кідман, яка вийшла заміж за Урбана у 2006 році, і Бекхем, яка одружена з Девідом з 1999 року, розмірковували про те, що зберігає їхні стосунки міцними.

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— Найкраща порада, яку мені дали, була така: «Є окрема людина, тобто є я і ти, і є ми. І це тільки ви», — поділилася Ніколь Кідман.

Вона також зазначила:

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— Якщо вам справді подобається людина, справді кохаєте її — боже, це допомагає.

Раніше Ніколь Кідман розповіла, які вона мала проблеми через високий зріст на початку кар'єри у Голлівуді.

А нещодавно актриса вразила шанувальників, повторивши образ, створений нею 20 років тому.

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