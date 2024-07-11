«Фермер» Девід Бекхем з дружиною привітали дочку Харпер з 13-річчям та опублікували її архівні фото

Легенда «Манчестер Юнайтед» Девід Бекхем (а за сумісництвом фермер-початківець) разом з дружиною, відомою дизайнеркою Вікторією привітали у соцмережах свою єдину дочку Харпер з днем народження. Сьогодні дівчинці виповнилося 13 років.

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На честь цього батьки опублікували в Instagram кілька архівних фотографій з Харпер та пару відео.

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50-річна Вікторія назвала доньку «найкращою подругою»: «Ти мила та добра, і твоя посмішка зігріває наші серця щодня». Вона показала багато фотографій Харпер у дитинстві: раніше ці знімки не публікувалися.

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49-річний Девід зізнався, що Харпер для нього — «цілий світ», і написав, що дуже їй пишається: «Ти справді наше все, Харпер Севен, і ми так пишаємося тим, якою щасливою, красивою, талановитою молодою леді ти стаєш. Завжди залишайся такою ж прекрасною людиною».

Також Харпер привітали її брати: 25-річний Бруклін, 21-річний Ромео та 19-річний Круз.

Харпер — молодша дитина Девіда та Вікторії Бекхем та їхня єдина дочка. У свої юні роки вона вже неодноразово стикалася з критикою: у мережі порівнювали її постать з фігурою мами і писали, що Харпер не така струнка.

Бекхеми часто публікують у соцмережах сімейні відео та фото і публічно освідчуються один одному. Однак не всі вірять у щирість цих слів. Не так давно в мережі з'явилися уривки з книги письменника Тома Бауера «Будинок Бекхемів», в якій він пише, що шлюб зірок — це не більше ніж соціальний контракт заради слави та грошей, і їх пов'язують швидше ділові відносини, ніж особисті.

Девід та Вікторія Бекхем одружилися 1999 року. Спортсмен розповів, чому він одружився саме на Вікторії. У пари четверо дітей — троє синів та дочка. Цього року сім'я із розмахом відзначила 50-річчя Вікторії, і Девід зворушливо привітав дружину у соцмережах. Тиждень тому вони повторили свої весільні образи з нагоди 25-ї річниці шлюбу.

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