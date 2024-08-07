Буданов зробив прогноз про наступ росіян

Керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов, який став запрошеним таємним гостем на випускному Київської школи економіки, дав черговий прогноз щодо наступу росіян, який триває зараз.

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«За півтора-два місяці основний напір (армії рф) має завершитися, бо й так наступ затягнувся», — так головний розвідник країни відповів на питання випускників Київської школи економіки, передає Forbes Ukraine.

За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал «будь-яка сторона понад два місяці не витягує».

Очільник ГУР також зазначив, що наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад.

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«Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось», — попередив Буданов.

Він вважає, що подальша ситуація буде залежати і від української сторони.

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«Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п'ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження», — сказав він.

Нагадаємо, наприкінці липня командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявляв, що за місяць-півтора окупанти на фронті перейдуть в оборону. Продовжувати штурми на кількох напрямках росіяни не зможуть через великі втрати.

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Нагадаємо, 13 липня Буданов в інтерв’ю NV заявив, що у найближчі місяці росія спробує атакувати територію України з півночі. Але після дзвінка президента Володимира Зеленського Буданов пояснив, що «трішки не так його зрозуміли».

Нагадаємо, наприкінці червня президент України Володимир Зеленський казав, що, зокрема, росія провалила наступ на Харків, який розпочала 10 травня.

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