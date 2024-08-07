«Відкриваємо відділення у Суджі»: голова «Укрпошти» потролив росіян

На фоні подій у Курській області росії глава «Укрпошти» Ігор Смілянський вирішив потролити росіян. Він опублікував повідомлення про нібито відкриття відділення у російській Суджі.

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«З метою якісної доставки посилок преси та письмової кореспонденції нашим героїчним ЗСУ та громадянам рф, звільненим від окупаційного режиму, АТ „Укрпошта“ планує відкрити відділення за адресою вул. Советська 12, місто Суджа, на місті колишнього відділення пошти росії. Враховуючи, що треба трохи прибрати совок та певні наслідки бойових дій, час та дату відкриття відділення повідомимо пізніше. Слідкуйте за новинами!» — написав він.

Як пишуть російські «воєнкори», росіяни залишили місто Суджа.

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Як писали «ФАКТИ», росіяни втратили контроль над деякими населеними пунктами в Курській області.

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