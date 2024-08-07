40.81 / 41.32 44.55 / 45.22
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Відкриваємо відділення у Суджі»: голова «Укрпошти» потролив росіян

16:07 7 серпня 2024
Пошта

На фоні подій у Курській області росії глава «Укрпошти» Ігор Смілянський вирішив потролити росіян. Він опублікував повідомлення про нібито відкриття відділення у російській Суджі.

«З метою якісної доставки посилок преси та письмової кореспонденції нашим героїчним ЗСУ та громадянам рф, звільненим від окупаційного режиму, АТ „Укрпошта“ планує відкрити відділення за адресою вул. Советська 12, місто Суджа, на місті колишнього відділення пошти росії. Враховуючи, що треба трохи прибрати совок та певні наслідки бойових дій, час та дату відкриття відділення повідомимо пізніше. Слідкуйте за новинами!» — написав він.

Як пишуть російські «воєнкори», росіяни залишили місто Суджа.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», росіяни втратили контроль над деякими населеними пунктами в Курській області.

РЕКЛАМА

126

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

варення

Виходять ароматні й прозорі часточки, схожі на мармелад: простий рецепт варення з яблук

гроші та знаки

Фінансовий успіх постукає у двері: кому дуже скоро пощастить з грошима

На грядці з полуницею

Зробіть це зараз, і наступного літа будете збирати врожай: відома городниця поділилась «хитрим» способом посадки полуниці

варення

Повидло з яблук з «секретом»: виходить ароматним та густим, як справжнє желе

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту