Не гайте час, і за три тижні будете збирати врожай: фермерка-красуня порадила, що можна посіяти на дачі у серпні

Аграрії активно продовжують сезон робіт на дачах та присадибних ділянках: городниця з Одеси висаджує полуницю, фермерка Любов поливає городину та продає продукцію на ринку, а Валерій з Київщини виростив томати черрі Star Gold й радить всім наступного року теж посадити такий сорт в себе на ділянці.

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Чорноволоса блогерка, яку шанувальники у соцмережі називають між собою «фермерка-красуня», також продовжує ділитися своїм досвідом й не радить сильно розхолоджуватись колегам.

«Що плануєте сіяти в серпні?» — звернулась вона до читачів своєї сторінки в Instagram.

І почала пропонувати культури, які вважає за доцільне висаджувати зараз, у серпні, з тим, щоб встигнути отримати ще цього року врожай.

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За її словами, у серпні на городі можна посіяти листові овочі та городні трави.

Зокрема, кріп та салат «Дубовий зелений», які завжди потрібні на столі. Салат можна вживати вже через місяць після сходів.

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Також встигне вирости гірчиця «Ред гігант». Це однорічна культура, скоростигла та холодостійка. Має пікантний смак і приємний аромат.

Рукола «Індау» — улюблена рослина серед дачників. Вона росте швидко, за два-три тижні можна збирати врожай.

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Нагадаємо, що вирощуванням овочів та фруктів на присадибній ділянці займаються навіть зірки шоубізнесу. Зокрема, врожаєм зі своєї ділянки поділилася Тіна Кароль.

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