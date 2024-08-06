Зробіть це зараз, і наступного літа будете збирати врожай: відома городниця поділилась «хитрим» способом посадки полуниці

Поки чорноволоса фермерка-красуня веде боротьбу з березкою, а аграрій з Київщини Валерій насолоджується томатами з незвичним смаком, ще одна ентузіастка робіт на дачі, відома у Мережі як «Городниця з Одеси», вирішила зайнятись посадкою полуниці.

ВІДЕО ДНЯ

«Посадка полуниці у серпні — справа дуже відповідальна! Знаю, що багато хто бажає відкласти її на весну, і вважаю, що це абсолютно даремно, — звертається жінка до колег. — Я багато років використовую хитрий спосіб посадки полуниці у серпні, і врожай збираю вже наступного літа».

За словами городниці, роботу вона починає з підготовки посадкового матеріалу — укорінює вусики в окремих пластикових склянках по 500 мл до моменту висадження. У такої розсади вже повноцінна коренева система й відбувається закладка квіткових бруньок, що є запорукою отримання гарантованого врожаю.

Тож вже наступного сезону укорінювати розетки можна одразу по закінченні сезону плодоношення.

РЕКЛАМА

Залишаємо тільки найсильніші перші розетки, а решту використовуємо для розмноження.

«Розетку пришпилюю до грунту в стаканчику і залишаю разом з вусиком на материнському кущі. Далі дивлюся, коли з'являється самостійне коріння і відрізаю», — розповідає господиня.

РЕКЛАМА

А про те, як використовувати «зайву» зелену масу на грядках з полуницею для неймовірного підживлення грунту, дивіться на відео.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали про те, чому не варто допускати повного пожовтіння бадилля моркви.

95

Читайте нас у Facebook