путіна запросили на інавгурацію: в Україні нагадали новообраному президенту Мексики про довічний ордер на арешт кремлівського диктатора

Поки в кремлі нервують через ситуацію в Курській області президентка Мексики Клаудія Шейнбаум запросила російського диктатора володимира путіна на свою інавгурацію. Про це повідомляє видання El Universal.

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Команда Шейнбаум вже почала надсилати запрошення лідерам різних країн для участі в інавгурації, яка відбудеться 1 жовтня. Шейнбаум зазначила, що не буде запрошувати представників Перу чи Еквадору через незгоду з їхньою політикою, яка обмежує відносини з Мексикою. Водночас запрошення було надіслане російському президенту володимиру путіну, а також президенту України Володимиру Зеленському.

У зв’язку з цим посольство України в Мексиці нагадало, що Мексика визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, і тому зобов’язана виконати ордер на арешт путіна, якщо він з’явиться на інавгурації. «Ми сподіваємося, що уряд Мексики усвідомлює, що володимир путін є військовим злочинцем, який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до росії. Цей злочин стане однією з причин, чому путіну, разом з іншими, доведеться одного дня постати перед правосуддям», — зазначили у посольстві.

путіна підозрюють у незаконному переміщенні та депортації населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до росії, відповідно до статей Римського статуту. Ці злочини були скоєні на окупованих територіях з 24 лютого 2022 року. Уповноважена з прав дітей росії марія львова-бєлова також підозрюється у причетності до депортації українських дітей і несе за це особисту відповідальність.

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путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину, і його можуть затримати на території країн, які ратифікували Римський статут. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що ордери на арешт путіна і львової-бєлової є довічними.

Раніше повідомляли про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт не тільки путіна та Львової-Бєлової, а й поплічників російського диктатора — колишнього міністра оборони рф сергія шойгу і начальника генштабу рф валерія герасимова.

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