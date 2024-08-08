Майбутня подорож Гаррі та Меган «створить труднощі» для королівської родини

Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про свій другий неофіційний тур цього року, і він, ймовірно, створить труднощі для королівської родини. Хоча пара відвідає Колумбію як приватні особи, візит матиме багато ознак королівського туру, як це відбулося під час візиту скандального подружжя до Нігерії, пише Independent.

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Майбутня поїздка Гаррі і Меган покликана «висвітлити роль Колумбії як маяка культури та інновацій».

Королівський експерт Річард Фіцвільямс розповів ЗМІ: «Я думаю, що коли колишні високопоставлені члени королівської сім'ї роблять те, що хотіла б робити королівська сім'я, це створює труднощі. Головна проблема у тому, що Сассекські дуже непередбачувані».

На його думку, проблема королівської сім'ї на даний момент «полягає в тому, що вони просто не у змозі робити щось, що привертає увагу на тому ж рівні — а увага важлива, якщо ти член королівської сім'ї».

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл засмутили короля Чарльза своєю останньою витівкою.

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