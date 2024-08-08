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Майбутня подорож Гаррі та Меган «створить труднощі» для королівської родини

17:21 10 серпня 2024
Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про свій другий неофіційний тур цього року, і він, ймовірно, створить труднощі для королівської родини. Хоча пара відвідає Колумбію як приватні особи, візит матиме багато ознак королівського туру, як це відбулося під час візиту скандального подружжя до Нігерії, пише Independent.

Майбутня поїздка Гаррі і Меган покликана «висвітлити роль Колумбії як маяка культури та інновацій».

Королівський експерт Річард Фіцвільямс розповів ЗМІ: «Я думаю, що коли колишні високопоставлені члени королівської сім'ї роблять те, що хотіла б робити королівська сім'я, це створює труднощі. Головна проблема у тому, що Сассекські дуже непередбачувані».

На його думку, проблема королівської сім'ї на даний момент «полягає в тому, що вони просто не у змозі робити щось, що привертає увагу на тому ж рівні — а увага важлива, якщо ти член королівської сім'ї».

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл засмутили короля Чарльза своєю останньою витівкою.

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