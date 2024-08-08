Дзеркальна магічна дата 08.08: кого ощасливлять «Врата Лева»

Сьогодні, 8 серпня, не просто другий четвер місяця чи перший день після прем'єр пісень Dorofeeva, MELOVIN чи Панаса Мирного (Буйного).

Сьогодні ще й «дзеркальна» дата — 08.08, яку досить часто називають «Врата Лева», стверджує Styler з посиленням на астрологиню Лію Лагуз.

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За її словами, 8 серпня — це період потужної енергетики, коли Сонце знаходиться у своєму рідному знаку Лева, а зірка Сіріус встає в особливому розташуванні.

«Це створює потужний енергетичний портал, який стимулює особистісне зростання, прояв бажань та духовне пробудження. „Врата Лева“ вважаються часом, коли Всесвіт відкриває нові можливості для реалізації мрій та досягнення цілей», — пояснює фахівчиня.

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Цей день дасть нам можливість:

- зосередитися на своїх внутрішніх бажаннях і на тому, чого ми дійсно хочемо досягти,

- переосмислити свої життєві цілі та почати рух до їхньої реалізації,

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- відкрити серце для нових можливостей та залишити позаду старі обмеження,

- чудовий час для медитацій, візуалізацій та встановлення намірів. Рекомендується присвятити час самоаналізу та налаштувати себе на позитивний лад.

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Також Лія дала короткий прогноз для кожного знаку зодіаку.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Це ідеальний момент для Овнів, щоб проявити свої лідерські якості. Не бійтеся брати на себе відповідальність і втілювати в життя свої найсміливіші ідеї. Можливості з'являться у сфері кар'єри.

Телець (20 квітня — 20 травня)

«Врата Лева» принесуть нові шанси в романтичній та соціальній сферах. Відкрийтеся для нових знайомств і зміцнюйте теперішні стосунки. Це час для вдосконалення комунікацій.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Це чудова нагода зосередитися на навчанні та саморозвитку. Ви зможете знайти нові джерела натхнення і підвищити свій рівень знань. Також можливі несподівані фінансові надходження.

Рак (21 червня — 22 липня)

Для Раків цей період сприятиме емоційному зціленню та внутрішньої гармонії. Приділіть увагу своєму здоров'ю та рівновазі. Ви зможете знайти баланс між роботою та відпочинком.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви відчують значний підйом енергії та мотивації. Це ваш час сяяти та реалізовувати свої мрії. Використайте цей період для початку нових проєктів та прояву креативності.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

«Врата Лева» підштовхнуть Дів до внутрішньої трансформації. Це ідеальний час для переосмислення життєвих пріоритетів і пошуку нових шляхів розвитку. Не бійтеся змінювати своє життя на краще.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези можуть очікувати покращення в соціальних зв'язках та партнерських стосунках. Це вдалий час для співпраці та укладання вигідних угод. Ваша чарівність буде на висоті.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів «Врата Лева» відкриють нові професійні можливості. Ви можете отримати визнання або просування по службі. Не забувайте про важливість командної роботи.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Це період, коли Стрільці можуть розширити свої горизонти. Подорожі, навчання та відкриття нових культур будуть особливо корисними. Ваша допитливість допоможе вам знайти нові можливості.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам «Врата Лева» принесуть можливості для фінансового зростання. Зосередьтеся на управлінні ресурсами та плануванні майбутніх інвестицій. Також можуть з'явитися нові джерела доходу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії можуть очікувати на зміни у стосунках. «Врата Лева» сприятимуть зміцненню партнерських зв'язків або початку нових романтичних стосунків. Ваша інтуїція допоможе вам зробити правильний вибір.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби відчують підйом енергії у творчій сфері. «Врата Лева» принесуть натхнення для реалізації креативних проєктів. Не бійтеся ділитися своїми ідеями з оточуючими — вони знайдуть підтримку та схвалення.

Крім того, астрологиня радить сьогодні при наявності часу послухати чудову українську музику, яка допоможе пройти між «вратами Лева», оминувши небезпеку.

При цьому варто згадати янголів — медиків, які спасають життя українських бійців на війні.

Крім того, в цей день буде доречно згадати вірш відомого поета Миколи Вороного, одного з засновників Української Центральної Ради та одного з засновників і режисерів Національного театру.

У 1934 році Вороного було заарештовано як польського шпигуна. А 7 червня 1938 року поет був розстріляний з групою селян за вироком особливої трійки УНКВС. Реабілітували Миколу Вороного у листопаді 1957 року.

Адже його ідея твору — звеличення краси й природи, прославлення природи та життя як джерела творчої енергії. «Довгожданна, нездоланна… ось вона — Блакитна Панна…», — писав поет.

Ще одна прем'єра, яку варто послухати (хоча б для того, щоб оцінити) — пісня гурту OBRIY «Лови мене». Оскільки з репу виконавців важко щось зрозуміти, на сторінці пісні автори наводять повний текст музичного твору.

На відміну від «обріївців», у Діми Волканова все, як завжди, зрозуміло — юнак обіцяє любити дівчину навіть в тому разі, коли вона стане лисою.

Також здивувала слухачів і Валерія Вовк — але не піснею, а гостею, яку запросила до себе на концерті у Бостоні. На превеликий подив, у героїні корупційних скандалів Соні виявився досить непоганий голос.

Не гірший, аніж у виконавиці пісні про дівчину, яка спіймала свого коханого на зраді й вирішила його «провчити». Бідний хлопчина!

А що чекає на знаки зодіака у серпні, читайте у гороскопі Анжели Перл на сайті «ФАКТІВ».

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