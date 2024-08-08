Пожежа в Києві: палає будівля ресторану на лівому березі (відео)

У Києві спалахнула пожежа в будівлі ресторану на вулиці Воскресенській у Дніпровському районі столиці.

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Чорний стовп диму піднімається над лівим берегом, повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, перед пожежею чули вибух, а потім загорілася покрівля. У ДСНС Києва повідомляють, що зайнялася будівля ресторану «Поділля», яка тривалий час не експлуатувалася.

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«Рятувальники вже на місці. Зараз проводиться розвідка. Будівля ресторану тривалий час не експлуатувалася», — розповіли у столичній ДСНС.

Там додали, що їм не відомо, чи був вибух перед пожежею.

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«Інформації про вибух у нас немає. Можливо, щось і було на початку пожежі, якщо очевидці про це повідомляють. Рятувальники працюють. Площа пожежі становить приблизно 50 квадратних метрів. Попередньо, постраждалих немає, бо будівля не експлуатувалася», — розповіли у ДСНС.

Причину займання будуть встановлювати правоохоронці.

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Нагадаємо, на початку липня у центрі Києва горів бізнес-центр.

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