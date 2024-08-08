«Якийсь нудний»: мережа відреагувала на новини про Холостяка

Тривають зйомки тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, головним героєм став ветеран війни, що втратив обидві ноги, Олександр Будько. Відомо, що зйомки проходитимуть тільки в Україні. Зараз група проєкту перебуває у Карпатах. Премʼєра сезону запланована на осінь 2024 року.

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На офіційній сторінці проєкту у соціальній мережі викладають факти про Сашка, але деталі зйомок та подробиці про учасниць тримаються у тайні.

«Ділимося з вами цікавою інформацією про Олександра „Терена“, — написали на сторінці. — Цікаво, чи є у нас дівчата, у яких збіглися вподобання з Холостяком?»

У мережу виклали анкету, де Холостяк зізнається у своїх уподобаннях. Його улюблена страва — паста з морепродуктів, місто — Київ, а співак — Володимир Івасюк. На питання стосовно формату побачень, Сашко написав, що більш за все полюбляє відвідування заходів «Що? Де? Коли?»

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Мережа відразу відреагувала на зізнання Холостяка, зауваживши, що його вподобання трохи нудні.

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«Якись нудний цей холостяк», — написали у коментарях.

«Нуднячковість присутня, судячи з деяких пунктів», — вирішили підписники.

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«Борщ і узвар вже не в моді», — пожалілися у коментарях.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» ведучий проєкту «Холостяк» розповів деталі зйомок.

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