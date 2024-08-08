Милі і безпечні: названо породи котів, які не деруть меблі і шпалери

Перед тим, як заводити дома «пухнастика», люди намагаються дізнатися, яким є його вік, а також характерні особливості поведінки майбутнього улюбленця — чи деруть тваринки цієї породи шпалери, меблі, інші домашні речі.

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Так, виявляється, є породи котів, які не чіпають дивани та шпалери, і використовують для цього лише кігтеточку, пише UkrMedia.

Регдол

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Ця порода вважається однією з найласкавіших. Регдоли люблять бути завжди з господарями, люблять обійматися і не надто активні. Вони настільки спокійні, що дозволяють носити себе на руках, як ляльку — звідси й назва цієї породи. Тому можна не боятися за збереження меблів чи шпалер.

Бірманська кішка

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Бірманці — коти з ніжним характером, товариські та людиноспрямовані. Вони люблять проводити час із господарями, але водночас не заважають їм. Ці кішки мають збалансований темперамент і розум, розуміють межі дозволеного. Така вроджена вихованість не дозволяє їм псувати майно.

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Перська кішка

Ці пухнасті кішки з пласкою мордочкою люблять увагу, віддають перевагу спокійній атмосфері та рідко виявляють інтерес до меблів або декору. Перси вимагають лише особливого догляду за шерстю.

Гімалайська кішка

Гімалайці нагадують перських кішок, але мають блакитні очі та характерне забарвлення. Вони активніші за персів і хоча люблять гратися, але не схильні до псування майна.

Селкірк-рекс

Ці кішки з кучерявою шерстю та широкою мордочкою відомі своїм ніжним та спокійним характером. Хоча вони не такі розумні, як бірманці, але легко адаптуються до життя в квартирі і чудово уживаються з іншими улюбленцями. А ще вони не точитимуть кігті на меблях або килимах.

Звичайно, всі озвучені поради мають характер загальних рекомендацій, адже у кожної кішки свій характер та індивідуальність, тому завжди бувають винятки. Проте, діючи згідно порад спеціалістів, ви значно знизити ризик того, що ваша квартира постраждає від кігтиків вашого вихованця.

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