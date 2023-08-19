Справжні інтелектуали: експерти визначили топ-10 найрозумніших кішок

Домашні кішки живуть у багатьох українських родинах, незважаючи на те, що можуть стати джерелом деяких проблем зі здоров’ям. За той час, поки кішки жили пліч-о-пліч з людиною, вони навчилися розуміти її і навіть спілкуватися мовою тіла. Деякі особини на цій ниві зробили крок далі своїх побратимів, за що у світі людей були визнані найрозумнішими.

Видання The Spruce Рets опублікувало рейтинг кішок-інтелектуалів.

1. Абісинська кішка займає перше місце. Вона допитлива та незалежна, обожнює активний спосіб життя, любить бути серед людей.

2. Балінезійська кішка не багатьом відрізняється від свого родича. Крім високого IQ вона піддається дресируванню та вихованню, а ще відрізняється особливою прихильністю.

3. Бенгальська кішка відрізняється більш дикими звичками, любить активний спосіб життя, іграшки і навіть готова вирішувати деякі завдання, наприклад, як простіше зловити рибу в акваріумі.

4. Бурманська короткошерстна. Легко піддається дресируванню, запам’ятовує команди, товариська, терпить інших тварин і взагалі характером схожа на собаку.

5. Корніш-рекс. Прив’язана до господаря, любить грати і навіть виконувати різні номери та трюки. Зачинені двері кімнат та шаф для неї не перешкода.

6. Гавана браун розумна, винахідлива і товариська. Недовірлива до незнайомих людей, любить добиватися свого.

7. Корат порода рідкісна. Відрізняється добротою, енергійністю, піддається дресируванню, товариська і прагне бути лідером.

8. Саванна дружелюбна та активна. Здається, що жити не може без улюблених іграшок.

9. Сіамська кішка. Кмітлива і може викрутитися з будь-якої ситуації. Може вивчити та запам’ятати різні команди.

10. Сінгапурська кішка допитлива і віддана господареві. По відношенню до всього нового недовірлива, але з цікавістю готова вивчати об’єкти, що її хвилюють.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які породи вусатих підійдуть алергікам, а також про те, як захистити кімнатні рослини від котів.

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