Більше 10 років? Пора на «пенсію»: як співвідноситься вік котів і людей

Попри те, що коти можуть стати джерелом деяких проблем зі здоров’ям, українці люблять кішок та інших домашніх тваринок. Під час війни люди рятуються разом зі своїми улюбленцями, діляться з ними ледь не останніми смаколиками.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому люди іноді забувають, що важливо не тільки любити тваринок, а й вміти правильно визначати їхній вік, адже від цього будуть залежати особливості утримання котиків, пише UkrMedia.

Звичайно, краще цю справу довірити ветеринару, але у разі необхідності, можна спробувати самостійно, керуючись зовнішніми ознаками тваринки.

Як відомо, кошенята народжуються сліпими, з притиснутими до голови вухами. У тижневих кошенят відкриваються очі, виправляються вуха. Починає змінюватись колір очей, а від народження вони, так само як і люди, блакитноокі.

РЕКЛАМА

У віці 2 — 3 тижнів у них відкриваються вузенькі щілини на очах та з'являються перші молочні зуби. Кошенята починають більш впевнено ходити.

У 6−7 тижнів у кошенят починається змінюватися колір очей. У такому віці кошенята бігають вже за іграшками.

Трьох або чотиримісячні кошенята витягуються. В них змінюється шерсть, починають випадати молочні зуби та виростати постійні. Починається статеве дозрівання. У кішок починається тічка.

РЕКЛАМА

У 6−7 місяців — це вже підлітки, відповідно так і поводяться.

Вік кота можна також визначити за зубами. У дорослої тваринки має бути 30 зубів.

Приблизно у віці двох років зуби вихованця починають жовтіти, нижні різці потроху стираються.

РЕКЛАМА

У віці 3−5 років зуби кішки жовтіють ще сильніше, починають стиратися верхні різці та ікла.

У котів у віці 5−10 років — зуби починають потроху випадати, колір їх стає темно-жовтим.

У літньої кішки не вистачає багато зубів, а ті, що залишилися, будуть сильно стертими та темно-жовтого кольору.

Визначення віку кота по шерсті. У кошенят шерсть схожа на пух, а забарвлення нібито вкрите «імлою».

У віці 4- 5 місяців починається перша линяння, волосинки стають жорсткішими та щільнішими, а забарвлення — яскравішим. Перше линяння є найдовшим та закінчується у 8−12 місяців. Саме до року шерстяний покрив котів остаточно сформований.

У дорослих котів віці 1−7 років шерсть гладка та м'яка, на ній чітко простежується малюнок.

Починаючи з 8-ми річного віку можуть виникнути ковтуни та проблеми зі шкірою.

По очах теж можна визначити вік кота. У молодих котів слизова оболонка зволожена, склоподібна речовина рівна, прозора, без вкраплень, райдужка рівномірно забарвлена.

Від 7−8 років кришталик каламутніє, склоподібна речовина може розшаровуватися, на блискучій райдужній оболонці з'являються смуги та плями. Однак помутніння кришталика може свідчити про офтальмологічні захворювання, яким схильні та молоді тварини.

Розмір, вага, поведінка тварини можуть значно змінюватись залежно від породи, статі, умов утримання, стерилізації, внутрішніх захворювань та індивідуальних особливостей організму тварини.

Щодо поведінки, молоді кішки та коти ведуть активну життєдіяльність, досліджують навколишній простір, люблять гратися та контактувати з людьми та іншими тваринами.

Літні тваринки набагато більше часу починають присвячувати сну. Хоча поведінка багато в чому залежить від характеру кішки — деякі вихованці залишаються допитливими, деякі, навпаки, намагаються усамітнитися.

Найцікавіше питання, яке цікавить власників тварин — скільки років коту за людськими мірками. Є різноманітні методики підрахунку такого віку.

Дехто вважає, що щоб порахувати скільки років коту за людськими мірками, потрібно помножити його реальний вік на 7.

Інші вважають, що це не зовсім правильно, кожного року цифра на яку потрібно помножити чи додати, різна. 1 рік життя кота дорівнює 15 людським рокам, 2 роки вже рівні 24 року. А починаючи від 3 років і до 12 щорічно, слід вже лише додавати по 4 роки. Через 12 років кожен додатковий рік кота дорівнює трьом людини, тобто потрібно вже додавати 3.

Спеціалізовані видання навіть наводять таблицю, в якій застосовується згадана методика розрахунку та можна визначити вік кота стосовно людини.

Нагадаємо, експерти назвали породи найрозумніших кішок й опублікували їхній рейтинг.

148

Читайте нас у Facebook