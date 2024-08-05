Став відомий можливий суперник команди Вернидуба в раунді плей-оф Ліги Європи: підсумки жеребкування

У понеділок, 5 серпня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів визначилися потенційні пари команд раунду плей-оф Ліги Європи.

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Свого можливого опонента дізнався бронзовий призер чемпіонату України криворізький «Кривбас», який виграв стартовий матч УПЛ. У разі проходження чеської «Вікторії» у 3-му раунді кваліфікації (8 серпня у Кошице, 15 серпня у Плзені) підопічні Юрія Вернідуба оскаржать путівку до основної стадії турніру у протистоянні з бронзовим призером чемпіонату Шотландії «Хартсом» з Едінбурга. Перша гра — 22 серпня на своєму полі, матч у відповідь — 29 серпня на виїзді.

Якщо ж «Кривбас» вилетить від чехів, то продовжить виступи в раунді плей-оф Ліги конференцій (жеребкування — 5 серпня о 15:00).

Нагадаємо, що «Дніпро-1» знявся з УПЛ та єврокубків, а «Полісся» у 2-му раунді відбору Ліги конференцій вилетіло від словенської «Олімпії» (0:2 у Любляні та 1:2 у Глівіце).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч відбору Ліги чемпіонів «Динамо» — «Рейнджерс».

Фото ФК «Кривбас»

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