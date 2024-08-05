«Кривбас» дізнався можливого суперника в раунді плей-оф Ліги конференцій
У понеділок, 5 серпня, у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА кинув жереб раунду плей-оф Ліги конференцій, з якої, на жаль, вилетіло житомирське «Полісся» .
Свого можливого суперника дізнався криворізький «Кривбас». У разі вильоту з Ліги Європи від чеської «Вікторії» (8 серпня у Кошице та 15 серпня у Плзені) команда Юрія Вернидуба зіграє за вихід до основного турніру Ліги конференцій з іспанським «Бетисом». Перший матч криворіжці зіграють 22 серпня на своєму полі, матч у відповідь — 29 серпня у гостях.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Кривбас» підписав контракт із сином ексфутболіста «Мілана» та збірної Бразилії.
Фото ФК «Кривбас»67
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