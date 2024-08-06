«Динамо» за лічені секунди до свистка втратило перемогу над «Рейнджерс»: відеоогляд матчу відбору Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 серпня, київське «Динамо», яке розгромило за сумою двох матчів віцечемпіона Сербії «Партизан» (6:2 у Любліні та 3:0 у Белграді), провело в польському Любліні домашній поєдинок 3-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти 55-разового (!) чемпіона Шотландії «Рейнджерс» з Глазго.

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Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації. Перший матч

«Динамо» (Київ, Україна) — «Рейнджерс» (Глазго, Шотландія) — 1:1

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Піхальонок (Буяльський, 69), Шапаренко (Лонвейк, 69), Ярмоленко (Волошин, 76), Кабаєв (Брагару, 76), Ванат.

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Голи: Ярмоленко (38) — Дессер (90+4).

Напередодні зустрічі на «Люблін Арені» стався скандал. Два польські рефері Бартош Франківський і Томаш Мусіал, які мали працювати арбітрами VAR на зустрічі віцечемпіонів України та Шотландії, були затримані поліцією о 01:43 ночі, бо вкрали дорожній знак і втекли з ним до ТРЦ. У одного було 1,7 проміле алкоголю в крові, у іншого — 1,8 проміле. «Варівців-промілевців» не лише оштрафували, Польський футбольний союз розірвав з ними контракти. А на зустріч у Любліні призначили нових «контролерів» Томаша Квятковського та Павела Малеца.

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У далекому 1987-му вашому покірному слузі, на той час зеленому першокурснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка, довелося ще з кількома «схибленими» вмовляти викладачів, щоб ті відпустили «збирачів картоплі» із села Паришків Баришівського району назад до столиці на матч «Динамо» з легендарним клубом. Відпустили. Наші тоді виграли — 1:0, але за два тижні у Глазго шотландці взяли своє — 2:0 і пройшли далі. Відтоді — аж 37 років — «Динамо» з «Рейнджерс» не грало.

Так вже сталося, що саме судді VAR на 19-й хвилині підтвердили рішення литовського рефері та скасували гол Ваната у ворота шотландців через офсайд. Загалом же перший тайм вийшов досить обережним. Хоча киян після удару північноірландця Маккаусленда врятувала штанга, а гостей після «пострілу» Піхальонкв підстрахував голкіпер. Та все ж гол до перерви вболівальники побачили: на 38-й хвилині Ванат прострілив у штрафний майданчик «Рейнджерс», і Ярмоленко без перешкод переправив м'яч у сітку — 1:0.

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Після перерви гравці «Рейнджерс» намагалися щоразу доводити, що вони далеко не такі «мертві», як «партизани» з Белграда, але їхня далеко не 100-відсоткова готовність не дозволяла створювати серйозні проблеми «Динамо». Хоча в одному з епізодів лише блискуча реакція голкіпера Бущана врятувала «біло-синіх» від голу. Підопічні Шовковського дуже відверто хотіли втримати мінімальну перевагу в рахунку, і поплатилися за це за лічені секунди до фінального свистка, коли нігерійський форвард гостей Дессер переправив м'яч у сітку — 1:1.

Зустріч у відповідь киян з колишнім клубом Олексія Михайличенка та Олега Кузнецова відбудеться 13 серпня на стадіоні «Айброкс» у Глазго.

Нагадаємо, що якщо «Динамо» пройде шотландський бар'єр, то за підсумками жеребкування оскаржить путівку до основного раунду Ліги чемпіонів у протистоянні з переможцем пари «Зальцбург» (Австрія) — «Твенте» (Нідерланди), а у разі невдачі одразу вийде в основний раунд Ліга Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися пряму трансляцію матчу відбору Ліги Європи «Кривбас» — «Вікторія».

Фото ФК «Динамо»

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