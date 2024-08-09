Потрібно зробити це самостійно: адвокат про те, як не проґавити поновлення відстрочки від призову

Якщо ви маєте оформлену відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, то адвокатка Вікторія Медведська радить звернути увагу на термін її дії, який вказується у довідці. Зазвичай відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на термін дії відповідних законних підстав, але не більше, ніж на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України.

ВІДЕО ДНЯ

«Аби продовжити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, треба подати заяву до відповідного ТЦК та СП про продовження строку дії відстрочки, — пояснює адвокатка. — Форма заяви не затверджена, тому потрібно складати її самостійно».

Щодо того, чи потрібно подавати повторно копії документів на підтвердження підстав для відстрочки, то тут юристка заспокоює.

«Постанова КМУ N560 цього не вимагає та визначає, що ТЦК та СП самостійно перевіряє наявність підстав для відстрочки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У разі неможливості провести таку перевірку ТЦК та СП повідомляє про необхідність подання підтверджених документів. Моя порада: додавати до заяви про продовження відстрочки копії документів, які підтверджують наявність у вас підстав для відстрочки», — зазначила Вікторія Медведська.

Подавати заяву про продовження відстрочки варто після видання указу Президента України про продовження строку проведення мобілізації.

РЕКЛАМА

Раніше у Міноборони розповіли, кого призвуть насамперед після оновлення даних у ТЦК.

РЕКЛАМА

46

Читайте нас у Facebook