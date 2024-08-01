ЄС чинитиме тиск на Київ: експерт про конфлікт через російську нафту між Україною та Угорщиною

Україна зупинила частину постачання російської нафти на Захід, яку отримували Угорщина і Словаччина. Ці країни побоюються сировинної кризи і звернулися до ЄС. Ситуація не сама драматична, але зупинка транзиту може бумерангом вдарити по Україні, пише NTV.

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Через два з половиною роки після початку російської агресії проти України Угорщина все ще йде особливим шляхом. Глава уряду Віктор Орбан вже двічі протягом року зустрічався з президентом рф. Його країна продовжує купувати російський газ, відклала кілька пакетів санкцій ЄС проти росії, а тепер погрожує заблокувати подальші виплати допомоги Україні з боку Брюсселя. Причиною цього є нафтова суперечка, яку Угорщина та Словаччина ведуть з Україною.

Досі Угорщина отримувала російську нафту через південну ділянку нафтопроводу «Дружба». Він пролягає з росії через Україну — але зараз Київ зупинив транзит нафти російської компанії «Лукойл» через українську територію. Тому Угорщина і Словаччина подали скаргу до Європейського Союзу.

«Українська сторона сподівалася, що санкції проти „Лукойлу“ призведуть до поступок з боку Угорщини та Словаччини щодо української політики. Але ми бачимо, що це не так, — говорить Кай-Олаф Ланг, політолог Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки (SWP), підсумовуючи ситуацію. — Тиск породжує контртиск. Уряди в Будапешті та Братиславі чітко дали зрозуміти, що вважають це щонайменше недружнім актом, який створить проблеми для енергетичної галузі в обох країнах».

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Хоча ЄС вже давно запровадив заборону на імпорт нафти з росії, існують винятки для країн, які є особливо залежними через свою географічну близькість. Це стосується Угорщини та Словаччини.

Тому Будапешт і Братислава б'ють на сполох через заборону транзиту для «Лукойлу». Вони звинувачують Київ у порушенні угоди про асоціацію з ЄС. У ній йдеться про те, що транзиту енергоносіїв не можна перешкоджати. За винятком випадків, коли країна діє з міркувань безпеки, а отже, в законних інтересах. Це саме те, що стверджує Україна.

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Угорщина і Словаччина, однак, не погоджуються. М'яч тепер на полі Брюсселя. В економічному плані на карту поставлено багато чого для Угорщини та Словаччини. Угорщина, зокрема, протягом багатьох років розвивала тісні відносини з росією і досі залежить від постачання енергоносіїв з москви. Будапешт отримує дві третини своєї нафти з росії. Половина з них надходить від компанії «Лукойл». Це, своєю чергою, відповідає приблизно третині загального імпорту нафти в країну.

Та чи загрожує Будапешту і Братиславі нафтова криза? Частка «Лукойлу» в загальному імпорті нафти занадто мала для цього. Щобільше, Угорщина має запаси нафти приблизно на три місяці, прокоментував угорський експерт з питань енергетики Аттіла Холода в ефірі ZDF.

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Так, росія все ще залишається важливим енергетичним партнером для Угорщини та Словаччини. Але ці дві країни також почали розширювати свій фокус.

«Не так чітко і динамічно, як, наприклад, Польща чи країни Балтії, але Угорщина зробила певні кроки, щоб позиціювати себе трохи ширше, наприклад, у сфері постачання нафти й газу», — йдеться у статті.

Словаччина також ще далека від нафтової кризи. Постраждалий нафтопереробний завод, який переробляє нафту «Лукойлу», вже деякий час готувався до зупинки транзиту, зазначив енергетичний аналітик Борис Томчак на словацькому державному телебаченні. Наразі збільшуються обсяги нафти, що закуповується в інших російських експортерів. Колишній міністр економіки країни Карел Хірман підкреслює, що контракт з «Лукойлом» все одно закінчився б наприкінці року.

Експерт Кай-Олаф Ланг не очікує подальшої ескалації нафтової суперечки. Наразі йдеться про пошук компромісного рішення. В іншому випадку заборона транзиту може бумерангом вдарити по Україні. «Віктор Орбан — жорсткий і досвідчений гравець. І Київ повинен усвідомити, що як тільки вони спробують вставити палиці в колеса де-небудь, вони можуть очікувати масової реакції», — каже він.

Ланг переконаний, що ЄС чинитиме тиск на Україну на задньому плані, щоб не дати справі закипіти. Брюссель не зацікавлений у тому, щоб блокувати фінансову допомогу і постачання зброї та ще більше ускладнювати вступ України до ЄС.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що посилить боротьбу з танкерами, які росія використовує для експорту нафти

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