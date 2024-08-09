Українцям, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію за віком, нарахують субсидію за однієї умови, — ПФУ

В Україні через складну економічну ситуацію багато домогосподарств отримують житлові субсидії. В Пенсійному фонді України розповіли, чи можуть людині призначити субсидію, якщо вона не працює, досягла 60 років, але на пенсію вийти не може, бо не має необхідного страхового стажу 31 рік.

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«Людині, яка досягла 60 років та не набула необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком, житлова субсидія може бути призначена за умови, що така особа має не менш як 15 років страхового стажу та не менше ніж місяць протягом періоду, за який враховуються доходи під час призначення житлової субсидії, отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім’ї, яка призначається органами соціального захисту населення», — розповіли в ПФУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше Пенсійний фонд почав виплачувати нові види допомоги.

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