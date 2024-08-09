На тлі нового протистояння Ізраїлю та Ірану арабські країни тримають дистанцію: про що йдеться

Іран передав через Угорщину попередження щодо планів атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство ватажка ісламістського палестинського угрупування ХАМАС Ісмаїла Ганії. Ізраїль активно готується до цього нападу — заправляє винищувачі, розміщує батареї ППО і координує з Вашингтоном розміщення американських військових об’єктів. Проте арабська коаліції на чолі з США викликає занепокоєння. Бо сумісними зусиллями в ніч на 13 квітня Йорданія, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати допомогли Ізраїлю перехопити 99% з понад 300 безпілотників і ракет, запущених з Ірану, і зірвали цей напад.

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Наразі Ізраїль є більш регіонально ізольованим, що, на думку військових аналітиків, може зробити країну більш вразливою до можливого нападу Ірану. Існують також побоювання, що навіть за американської підтримки ізраїльські системи протиповітряної оборони не зможуть повністю протистояти масованій, скоординованій атаці, зазначає міжнародний репортер газети The Washington Post Шира Рубін.

«Навіть у квітні арабські країни применшували свою роль у запобіганні іранському нападу, побоюючись відплати з боку Тегерана і не бажали виглядати такими, що підтримують Ізраїль через людські жертви війни в Газі. Зараз ці побоювання ще більш виражені, і арабські держави намагаються публічно дистанціюватися від будь-якої участі в наступному раунді конфлікту», — пише експерт.

Так, Йорданія та Саудівська Аравія заявили, що не бажають перетворення свого повітряного простору на зону бойових дій. Єгипет також повідомив, що не буде брати участь у військовій операції зі збивання іранських ракет чи безпілотників.

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«Офіційні особи вважають, що цього разу атака Ірану може бути більш раптовою, масштабнішою і тривалішою — можливо, триватиме кілька днів замість кількох годин. Це також може бути скоординований штурм з кількох напрямків за участю іранських маріонеток в Іраку, Ємені, Сирії та Лівані», — йдеться у дописі.

Згідно з оцінками Ізраїля, «Хезболла» почне атаку, потенційно обстрілюючи Тель-Авів і використовуючи керовані ракети, вважає колишній чиновник Ради національної безпеки Ізраїля Йоель Гузанський, який зараз є старшим науковим співробітником Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві.

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Він додав, що найгіршим сценарієм буде багатофронтова атака з боку інших іранських маріонеток, спрямована на те, щоб «кинути виклик обмеженим можливостям ізраїльських систем, які можуть бути перевантажені».

Раніше Politico писало, що США очікують «певної реакції» Ірану на вбивство лідера палестинського ісламістського угрупування ХАМАС Ісмаїла Ганії, але Тегеран, ймовірно, змінив свою позицію, і Штати не очікують нападу на Ізраїль у найближчому майбутньому.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іран готується до війни з Ізраїлем и попросив у росії новітні системи ППО.

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