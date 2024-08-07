«Іран відчуває, що може дозволити собі бути більш агресивним, не турбуючись про реакцію США», — експерт

Одним з глибших, хоча й непрямих, чинників погіршення ситуації на Близькому Сході є глобальне поширення суперництва між США та Китаєм. Поворот Америки до Східної Азії змінив стратегічні розрахунки Ірану, а реакція Пекіну на ескалацію американсько-китайського суперництва призвела до значного збільшення ним підтримки Тегерану. Ці дві важливі події зробили Близький Схід більш нестабільним і схильним до конфліктів, вважає професор державного управління в Коледжі Клермонт Мак-Кенна Мінсін Пей.

ВІДЕО ДНЯ

«Оскільки посилення китайсько-американського суперництва обмежує свободу дій Вашингтона на Близькому Сході, Іран відчуває, що може дозволити собі бути більш агресивним, не турбуючись про реакцію США», — зазначає професор.

Безпосередні наслідки нового іранського мислення стали зрозумілішими після жорстокої терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Хоча немає жодних доказів прямої участі Ірану в цьому нападі, дві його регіональні маріонетки, «Хезболла» в Лівані й хусити у Ємені, ймовірно, не розпочали б подальші військові дії проти Ізраїлю без дозволу Тегерана, вважає Мінсін Пей.

На думку професора, зростаюча економічна і дипломатична підтримка з боку Китаю також зміцнила іранський режим.

РЕКЛАМА

У березні 2021 року Пекін і Тегеран підписали угоду про економічне співробітництво на суму 400 мільярдів доларів протягом 25 років.

Також Китай став найбільшим покупцем іранської нафти. А китайсько-іранська військова співпраця вийшла на новий рівень, про що свідчать часті візити вищих посадових осіб оборонного відомства і спільні військово-морські навчання поблизу Ірану у 2022 і 2023 роках.

РЕКЛАМА

«На сьогодні Китай, схоже, отримав значну вигоду від потрясінь на Близькому Сході. Через свої сильні зобов’язання перед Ізраїлем Вашингтон був змушений приділяти регіону величезну увагу і ресурси», — цитує Bloomberg професора.

На його думку, є очевидним, що чим більше поточна криза відволікатиме США, тим краще для Китаю.

РЕКЛАМА

«Найбільш бажаною ситуацією для Китаю є постійна висока напруженість, яка не призведе до регіональної війни. Ескалація, яка порушить постачання нафти та експорт Китаю, є набагато менш привабливою», — додав Пей.

Раніше повідомлялося про те, що експерт назвав ідеальний для Пекіна сценарій завершення російсько-української війни.

73

Читайте нас у Facebook