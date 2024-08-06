Готується до війни з Ізраїлем: Іран попросив у росії новітні системи ППО

Ситуація на Близькому Сході між Іраном і Ізраїлем загострюється. Після вбивства в Тегерані одного з лідерів угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії верховний лідер Ірану Алі Хаменеї на знак помсти наказав ударити по Ізраїлю.

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Нещодавно міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Іран через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто передав повідомлення про підготовку до нападу. Готуючись до нападу на Ізраїль, Іран звернувся до росії з проханням надати сучасні системи протиповітряної оборони (ППО). Про це New York Times повідомили джерела в іранському уряді.

За словами іранських посадовців, таким чином Тегеран хоче убезпечити себе від можливих повітряних ударів з боку Ізраїлю. Придбання новітніх російських систем ППО розглядається як критично важливий крок для забезпечення безпеки країни.

Запит Ірану до росії включає новітні системи С-400 та інші сучасні комплекси ППО. Аналітики відзначають, що такі системи можуть ускладнити можливі операції з боку Ізраїлю.

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росія поки що офіційно не коментувала запит Ірану, але за неофіційними даними, переговори між країнами тривають. В ці дні в Тегерані з візитом перебуває секретар Радбезу рф і колишній міністр оборони сергій шойгу. Москва традиційно підтримує Тегеран у військово-технічній сфері, і нова угода може ще більше зміцнити цей альянс.

Ізраїль, зі свого боку, вже висловив стурбованість з приводу можливого постачання Ірану сучасних російських систем ППО. Представники ізраїльського уряду заявили, що такий крок може призвести до ескалації напруженості в регіоні та посилення ризику конфлікту.

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Раніше повідомляли про те, що точковий удар Ізраїлю по Ірану у відповідь на напад став ганьбою російської ППО, яка використовується Тегераном.

На фото: Президент Ірану Масуд Пезешкіян і сергій шойгу на зустрічі 5 серпня. Фото Iranian Presidential Office / AFP

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