Іран вночі атакував Ізраїль: було запущено 150 ракет та дві сотні безпілотників

Вночі 14 квітня Ізраїль зазнав бомбардування з боку Ірану. По території Ізраїлю запустили безпілотники та ракети.

70 ракет було запущено під час першого запуску та 80 — під час другого, передає АВС News.



За даними The New York Times, було запущено 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу «земля-земля».



Крім того, «Хезболла» теж запускала ракети по Ізраїлю з Лівану.

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Атака тривала близько 5 годин. Більшість іранських ракет ізраїльтяни збили, в тому числі за допомогою союзників, втім є і влучання. Іранські удари завдали незначної шкоди одній ізраїльській військовій базі, заявив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

ЗМІ опублікували відео, як під час атаки люди бігли до бомбосховищ.

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Внаслідок атаки на Ізраїль постраждала 31 людина.

Допомагали збивати повітряні цілі американські та британські військові. Також ВПС Йорданії перехопили й знищили десятки БПЛА.

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Влада Ірану заявила, що удар є відповіддю на атаку їхнього представництва у Сирії 1 квітня, коли загинуло два генерали Корпусу вартових ісламської революції.

Лідери ЄС засудили атаку по посольству, втім попередили Іран про неприпустимість військової відповіді.

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Ізраїль вже заявив, що буде відповідь на цю атаку. Своєю чергою Білий дім закликає робити відповідь «обережно».

Нагадаємо, гаряча фаза війни на Близькому сході почалася вранці 7 жовтня, коли Ізраїль обстріляли ракетами та реактивними снарядами з території сектору Газа. Масований удар було завдано по центральних та південних районах Ізраїлю. За перші 20 хвилин операції по Ізраїлю було випущено 5000 ракет та снарядів. Тоді загинуло та було взято у полон багато ізраїльтян.

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