Кабмін змінив правила перетину кордону: конфіденційна інформація стане відкритою

Держприкордонслужбі, яка віднедавна працює разом із співробітниками ТЦК, дали право в електронному вигляді отримувати дані про громадян з усіх реєстрів і баз, зокрема інформацію з обмеженим доступом, пише «Судово-юридична газета».

ВІДЕО ДНЯ

Так, дані про українців, які перетинають кордон на виїзд, зможуть перевірятися автоматично з різних баз і реєстрів. Відповідні зміни під час свого засідання 9 серпня вніс Кабмін.

Йдеться про зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України з метою забезпечення органам охорони Державної прикордонної служби під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску доступу до інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем чи адміністратором яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування.

Цими змінами встановлено, що з метою перевірки паспортних та підтверджуючих документів уповноважені службові особи Держприкордонслужби безоплатно, зокрема шляхом електронної інформаційної взаємодії, одержують інформацію, у тому числі з інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем і довідкових систем, реєстрів і банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, зокрема інформацію з обмеженим доступом. Використання такої інформації здійснюється із дотриманням законодавства про захист персональних даних.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Закарпатті запроваджено нові обмеження на кордоні.

РЕКЛАМА

214

Читайте нас у Facebook