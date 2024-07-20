Повістки не роздають: у Держприкордонслужбі пояснили, що роблять співробітники ТЦК у пунктах пропуску на кордоні

Представники територіальних центрів комплектування можуть перебувати на пунктах пропуску на кордоні з Україною, надаючи за необхідності допомогу прикордонникам, якщо у тих з'являються питання стосовно військовозобов'язаних, які виїжджають з країни.

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Як повідомив в ефірі «Радіо Свобода» речник ДПСУ Андрій Демченко, представники ТЦК та СП не беруть участі у заходах прикордонного контролю. І тому, за його словами, повістки на пунктах пропуску «масово, відкрито чи не відкрито» не видають.

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Якщо людина, яка перетинає кордон, подана у розшук до підрозділів Національної поліції України, що може відображатися, наприклад, в системі «Оберіг», то працівники прикордонної служби можуть звернутися до поліції, щоб вони доставили цю людину до територіальних центрів комплектування.

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Нагадаємо, що законодавство дозволяє конфісковувати нерухомість у злісних ухилянтів, а штраф можуть накласти навіть на тих, хто перебуває за кордоном та не оновив данні в ТЦК та СП.

Ілюстративне фото ДПСУ у соцмережах

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