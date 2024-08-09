«Видатний хірург та батько трьох дітей»: у Празі трагічно загинув відомий український лікар

У Празі, де нещодавно облили «кров'ю» консульство рф, в четвер з даху будинку впав шматок карниза і вбив чоловіка на трамвайній зупинці, загиблим виявився український лікар. Про це повідомляє Radio Prague International.

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Трагедія сталася в четвер, 8 серпня, на трамвайній зупинці на вулиці Lazarská. Під час дуже сильної зливи й вітру шматок карниза відвалився від історичної будівлі, пробив скляний дах зупинки і смертельно поранив чоловіка, який був під ним. Чоловік загинув на місці від черепно-мозкової травми.

Загиблим виявився український лікар Віталій Славнов. Про це повідомив у соцмережах його друг Олександр Слемзін.

«Я не знаю, що сказати… Видатний хірург, батько трьох дітей, фундатор унікальної медичної клініки в Одесі. Найсвітлішої душі людина і справжній чоловік… Хлопцеві 45 років, він міг би врятувати ще стільки життів», — написав він.

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На місці працювали пожежники, вони перевірили надійність фасаду, щоб не допустити падіння інших його частин. В результаті демонтували з карниза близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу, який теж міг обвалитися.

Поліція розпочала розслідування надзвичайної ситуації як заподіяння смерті з недбалості.

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За словами власника, будинок був нещодавно відремонтований і належним чином обслуговувався. Інженер-будівельник, з яким зв'язалося ČTK, сказав, що подібні аварії зазвичай спричинені кількома факторами, такими як вібрація від трамваїв у поєднанні з корозією матеріалу.

Зі сторінки Славнова у соцмережі Facebook випливає, що він є засновником та генеральним директором кліники «Vitalis Medical».

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Як писали «ФАКТИ», минулого року в Одесі обвалилася частина житлового будинку.

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