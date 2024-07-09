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Консульство рф у Празі облили «кров'ю» за «Охматдит»: в мережі показали відео

12:52 9 липня 2024
Фасад консульства рф

У відповідь на російський ракетний удар по «Охматдиту» 8 липня у столиці Чехії влаштували протестну акцію.

Двоє місцевих активістів облили фасад консульства росії у Празі червоною рідиною, що імітує кров. В Мережі з'явилося відео.

В кадрі видно, що протестувальників затримала поліція.

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Пізніше активісти уточнили, що насправді червоною рідиною, яку вони використали, був кетчуп.

«Ще 10 кг кетчупу потрапили на консульство терористів», — йдеться у коментарі до фото.

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Нагадаємо, що у червні українських активістів у центрі Праги побили агресивні росіяни.

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