Консульство рф у Празі облили «кров'ю» за «Охматдит»: в мережі показали відео

У відповідь на російський ракетний удар по «Охматдиту» 8 липня у столиці Чехії влаштували протестну акцію.

Двоє місцевих активістів облили фасад консульства росії у Празі червоною рідиною, що імітує кров. В Мережі з'явилося відео.

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В кадрі видно, що протестувальників затримала поліція.

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Пізніше активісти уточнили, що насправді червоною рідиною, яку вони використали, був кетчуп.

«Ще 10 кг кетчупу потрапили на консульство терористів», — йдеться у коментарі до фото.

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Нагадаємо, що у червні українських активістів у центрі Праги побили агресивні росіяни.

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