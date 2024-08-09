Що зробить росія у відповідь на наступ України в Курській області: в ISW назвали чотири ймовірні сценарії

Операція Сил оборони України на території Курської області росії, яка несподівано для агресора почалася 6 серпня, триває. У південному регіоні росії, де відбуваються бойові дії, закриті залізничні вокзали, місцеві самостійно залишають територію. На Заході рейд України в Курську область назвали приниженням російської армії.

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В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російське військове командування розглядає чотири можливі сценарії для протидії українському наступу в Курській області.

На думку аналітиків, російські агресори спробують використати наявні сили строковиків, ФСБ, Росгвардії та інші нерегулярні формування, які вже розгорнуті в районі кордону, для витіснення українських військ.

Не виключається також застосування наявного Північного угруповання військ, що дислокується вздовж російсько-українського кордону.

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У ISW також припускають, що російське командування може передислокувати оперативні резерви, підготовлені для запланованого наступу влітку 2024 року, або спрямувати більш боєздатні підрозділи в Курську область з інших ділянок фронту.

Можливий також сценарій зі збереженням поточних сил у регіоні, але в генштабі рф спробують посилити їх значною кількістю авіації та ударних підрозділів.

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Однак, на думку аналітиків ISW, залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська, що перебувають у Курській області, ефективно використовувати авіацію для протидії українському наступу. Також викликає сумнів, чи порушать великомасштабні авіаційні операції в регіоні здатність росії регулярно завдавати плановані бомбові удари по всій лінії фронту.

Російські джерела, посилаючись на дані ISW, зазначають, що українські сили, включно з мобільними групами, які діють на території росії, володіють значними засобами ППО, що може зробити великомасштабні операції російської авіації в цьому районі вкрай складними.

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Раніше повідомлялося, що рейд у Курську область у Європі називають черговим провалом путіна.

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