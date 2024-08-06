Узелков відреагував на зречення сина: «Я важливіший у вашому житті, ніж ваше оточення»

Український боксер В'ячеслав Узелков вирішив прокоментувати слова 15-річного сина Роберта, який публічно відрікся від нього.

Зробив це він в агресивній манері — вочевидь, через образу на сина за його проступок.

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На думку Узелкова, такий інтерес довкола нього спричинило нудне життя тих, хто його обговорює (певно, натяк на колишню дружину та інших родичів).

«Кохання є, всі інші, кому важко жити, просто зрозумійте — ви ніхто. Але дякую, що ви є. Тому що я важливіший у вашому житті, ніж ваше оточення, якщо ви мене постійно згадуєте. Бажаю Вам бути закоханою і коханою людиною», — написав В'ячеслав.

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Окрім того, спортсмен опублікував нове фото з обраницею, на якому видніється її рука з обручкою.

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Нагадаємо, В'ячеслав Узелков був 22 роки у шлюбі з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. За цей час у них народилися син і донька. Втім, у 2018 подружжя гучно розлучилося. За деякий час спортсмен закрутив новий роман і публічно підтвердив заручини з коханою, ім'я та обличчя якої ретельно приховує.

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