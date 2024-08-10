Іран звернувся до росії з проханням надати сучасні системи протиповітряної оборони (ППО), щоб убезпечити себе від можливих повітряних ударів із боку Ізраїлю. В обмін на це Тегеран готовий поставити москві сотні балістичних ракет Fath-360, які називають аналогом HIMARS. Російські військовослужбовці вже проходять навчання в Ірані щодо використання балістичних ракет ближньої дії Fath-360. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два джерела у європейській розвідці.

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За даними джерел у європейській розвідці, росія та Іран у грудні 2023 року підписали у Тегерані контракт на постачання цих ракет, а також системи Ababil, створеної іранською Організацією аерокосмічної промисловості. Очікується, що сотні одиниць зброї, що керується зі супутників, незабаром будуть відправлені в росію для використання у війні проти України.

Джерела повідомляють, що російські фахівці вже вивчають управління системою Fath-360, яка може запускати ракети з дальністю до 120 км та боєголовкою вагою 150 кг. На думку експертів, це посилить російський арсенал та збільшить тиск на українську протиракетну оборону.

Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО попередили про можливі жорсткі санкції у разі продовження таких поставок. Іран, своєю чергою, заявив, що утримується від передачі зброї, яка може бути використана у конфлікті з Україною, до її завершення.

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Терміни постачання ракет Fath-360 до росії поки невідомі, проте очікування розвідувальних служб вказують на те, що це станеться найближчим часом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чому Іран може дозволити собі більш агресивну поведінку, не турбуючись про реакцію США.

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